Recitando poemas de Natércia Freire

Recitando poemas de Natércia Freire, os Jograis da Universidade Sénior do concelho de Benavente deram início à cerimónia de entrega do 5º Prémio Nacional de Poesia Natércia Freire. O evento que premiou o escritor e poeta José Fernandes de Matos (Guimarães) decorreu no cine-teatro de Benavente.