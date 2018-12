Ricardo Chibanga foi um ídolo das arenas

Ricardo Chibanga foi um ídolo das arenas e é ainda hoje um nome respeitado no meio tauromáquico. As homenagens devem ser feitas em vida e foi disso que tratou a Câmara Municipal da Golegã quando, em Setembro de 2002, atribuiu o nome do antigo matador de toiros a uma rua da vila que Chibanga escolheu para viver.