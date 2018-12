Andam a roubar alunos da Escola Febo Moniz em Almeirim

Alguns alunos já ficaram sem telemóveis, dinheiro e bicicletas.

Quatro jovens com idades entre os 12 e 15 anos têm vindo a ameaçar, agredir e roubar bicicletas, telemóveis, roupa, bijutaria e dinheiro a alunos da Escola Básica 2,3 Febo Moniz, em Almeirim. Há já um caso confirmado e que foi comunicado à GNR pelo Agrupamento de Escolas de Almeirim, mas existem outros casos que não deram origem a queixa às autoridades. A GNR está a investigar o caso, tendo inclusive reunido com o pai de duas das vítimas que não quer ser identificado, apesar de ter dado a cara e denunciado a situação nas redes sociais.

Um dos furtos ocorreu no início de Novembro nos balneários femininos da escola. Segundo o director do Agrupamento de Escolas de Almeirim, José Carreira, dessa vez os alunos não colocaram os seus pertences pessoais no saco para o efeito e, enquanto decorria a aula de educação física, duas jovens acabaram por furtar os bens de valor que apanharam à mão.

Outro dos casos ocorreu na mesma altura, no túnel entre a escola e o mini-mercado “Meu Super”. Sete jovens com 12 e 13 anos deslocavam-se para o ATL, na Zona Norte de Almeirim, quando foram abordados pelo grupo. Na altura, o roubo só não foi consumado porque os jovens não pararam. Ainda assim, acabaram por receber alguns pontapés e insultos.

Há ainda relatos de furtos constantes de bicicletas de jovens junto ao mini-mercado “Poupe Tempo”, na Zona Norte de Almeirim. Um dos casos ocorreu também no início de Novembro. O jovem de 13 anos parou a sua bicicleta junto ao estabelecimento, com o objectivo de ir fazer compras, e foi ameaçado pelo grupo. O jovem acabou por não oferecer resistência e os assaltantes levaram-lhe a bicicleta e o dinheiro que transportava na carteira, cerca de 30 euros.