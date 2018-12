Apanhado a assaltar no Cartaxo

A PSP deteve na madrugada de sexta-feira, 30 de Novembro, no Cartaxo, um homem de 44 anos que se encontrava no interior de um estabelecimento comercial, depois de ter arrombado uma montra e partido o vidro. O larápio tinha na sua posse uma mala que continha no seu interior duas garrafas de uisque, uma de cerveja, uma de vinho do Porto e um pacote de vinho, uns óculos e umas calças, tudo avaliado em 117 euros. Os danos na montra representam um prejuízo entre os 500 e os mil euros, segundo os proprietários do estabelecimento.