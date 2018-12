Apreendido equipamento informático de suspeito de violência doméstica

A PSP apreendeu no dia 29 de Novembro, no Entroncamento, vários equipamentos informáticos em dois imóveis pertencentes a um homem de 59 anos indiciado pelos crimes de violência doméstica, denúncia caluniosa e difamação agravada.

Em comunicado, o Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública (PSP) afirma que a apreensão ocorreu na sequência de vários meses de investigação, tendo dado cumprimento a dois mandados de busca domiciliária, numa operação que permitiu localizar alguns equipamentos informáticos, “que se suspeita possam conter elementos probatórios, nomeadamente, uma USB Flash drive, dois cartões SIM, um Cartão Micro SD, um GPS ‘Tracker’, equipado com cartão SIM e um disco externo de armazenamento”.

Na operação participaram dois especialistas-adjuntos da Polícia Judiciária de Coimbra, que examinaram os equipamentos apreendidos, “para extracção de elementos de prova que possam ajudar a esclarecer a investigação e instrução do processo”, afirma a nota.

O suspeito já tinha sido constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência, aguardando o desenrolar do processo em liberdade.