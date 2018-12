Bombeiros de Rio Maior festejam 126 anos a 8 de Dezembro

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Rio Maior comemora o seu 126º aniversário no dia 8 de Dezembro. A celebração começa logo pelas 8h00 da manhã, com o hastear da bandeira e com a romagem ao cemitério para uma homenagem aos bombeiros, sócios e amigos já falecidos. A formatura e a recepção aos convidados terá lugar logo de seguida, pelas 09h45, e às 10h00 tem início a sessão solene. Durante a cerimónia vão ser entregues condecorações da Liga dos Bombeiros Portugueses e formalizadas as promoções na carreira de bombeiro voluntário. Haverá ainda atribuição de prémios à Fanfarra, bem como ao Estagiário de Mérito do Ano 2017 e Bombeiro de Mérito do Ano 2017. Pelas 12h00 tem lugar a missa solene na Igreja Paroquial de Rio Maior, seguindo-se às 13h30 o almoço convívio e pelas 15h30 o desfile operacional.