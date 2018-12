Câmara de Alcanena ajuda carenciados a comprar medicamentos

Município assinou protocolo com a Associação Dignitude para aderir ao “Programa abem: Rede Solidária do Medicamento”.

A Câmara Municipal de Alcanena assinou na quarta-feira, 28 de Novembro, um protocolo com a Associação Dignitude que possibilita a oferta de medicamentos a cidadãos em situação de carência económica comprovada que não tenham posses para adquirir medicamentos comparticipados, que sejam prescritos por receita médica.

O acordo foi assinado pela presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Asseiceira (PS), e pela representante da Associação Dignitude, Maria de Belém Roseira, antiga ministra da Saúde. A sessão contou ainda com a presença e a intervenção do director distrital da Segurança Social de Santarém, Renato Bento.

O “Programa abem: Rede Solidária do Medicamento” destina-se aos cidadãos beneficiários de prestações sociais de solidariedade, mas igualmente a todos os que se deparam com uma situação inesperada de carência económica decorrente de desemprego involuntário ou de doença incapacitante, entre outras situações que possam também ser consideradas.

Nesse âmbito, o Município de Alcanena compromete-se a financiar, anualmente, em 100 euros cada beneficiário identificado e registado pelo programa, até ao limite anual de dois mil euros. Os valores restantes ficam a cargo do Fundo Solidário Abem.

O protocolo tem duração de um ano, sendo automaticamente renovado por iguais e sucessivos períodos, caso seja esse o entendimento de ambas as partes. Os beneficiários têm o direito de escolher livremente a farmácia onde pretendem adquirir os medicamentos abrangidos pelo programa.