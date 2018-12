Dois feridos graves em acidente na A1

Um acidente ao quilómetro 86 da Autoestrada do Norte (A1), no sentido sul/norte, junto a Santarém, envolveu na segunda-feira uma viatura ligeira e um pesado de transporte de gasolina, provocando três feridos, dois deles em estado grave.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o acidente ocorreu às 13h43, tendo dois dos feridos ficado encarcerados e feridos com gravidade. Os três feridos, todos da viatura ligeira, foram transportados para o Hospital de Santarém.