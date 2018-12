Internet gratuita no centro histórico de Santarém

A Câmara Municipal de Santarém disponibiliza desde sexta-feira, 30 de Novembro, acesso gratuito à internet no centro histórico da cidade através da instalação de um novo sistema de wi-fi. Para acederem, os utilizadores devem seleccionar a rede ‘FreeWiFi Santarém’ e fazer o registo no portal. Depois é só navegar gratuitamente na internet.

No total, o projecto “Free Wifi Santarém” disponibiliza 32 zonas de acesso gratuito à internet, nas principais ruas e praças do centro histórico, como a Praça do Município, Largo Infante Santo, Praça Marquês Sá da Bandeira, Praça Visconde Serra do Pilar, Terreirinho das Flores, Largo Eng.º Zeferino Sarmento, Rua Capelo Ivens, Rua Serpa Pinto, Rua 1.º de Dezembro, Rua João Afonso, Rua Arco de Mansos, Rua Guilherme de Azevedo, Rua Teixeira Guedes, Largo Pedro Álvares Cabral, Rua Vila de Belmonte e Rua de São Martinho.

O acesso gratuito à Internet vai ainda abranger o Jardim Portas do Sol, Jardim da República e Jardim da Liberdade e os principais monumentos da cidade, como o Convento de São Francisco, a Sé Catedral, a Igreja da Graça, a Igreja de São João do Alporão, a Torre das Cabaças, a Igreja de Santa Maria de Alcáçova, o Museu Diocesano de Santarém, o Centro de Interpretação Urbi Scallabis e o Núcleo Museológico de Arte e Arqueologia do Museu Municipal de Santarém.

Segundo o presidente do município, Ricardo Gonçalves (PSD), esta iniciativa procura modernizar Santarém e tornar o centro histórico mais atractivo. “Hoje não há ninguém que viva sem a internet, por isso, acho fundamental que as pessoas tenham acesso a ela a título gratuito, sobretudo neste espaço que necessita de ser revitalizado”, afirmou o autarca, durante a apresentação do projecto “Free Wifi Santarém”, na Praça Sá da Bandeira.

“Para já, vamos ter apenas este sistema no centro histórico, mas o objectivo é que daqui a algum tempo este mesmo espaço conte também com um sistema de videovigilância e alguns projectos de realidade virtual”, adiantou Ricardo Gonçalves, recordando a importância do turismo e da segurança para a cidade.