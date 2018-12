Livro sobre Salazar apresentado em Santarém

O livro “A Queda de Salazar — O princípio do fim da ditadura”, da autoria dos jornalistas José Pedro Castanheira, António Caeiro e Natal Vaz, vai ser apresentado no dia 11 de Dezembro, pelas 18h30, na Casa do Brasil, em Santarém. A sessão contará com a presença dos autores e a apresentação estará a cargo de António Reis. A obra reúne centenas de testemunhos e documentação inédita e ainda episódios da governação e da vida do ditador, até agora, desconhecidos.