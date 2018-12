Ministério da Saúde procura cardiologistas para o Hospital de Santarém

Lançado concurso para contratação urgente de especialistas. Falta de pessoal tem causado suspensões parciais do serviço na Unidade Coronária.

O Ministério da Saúde lançou um processo urgente de contratação de médicos cardiologistas para o Hospital Distrital de Santarém (HDS), tendo em conta a escassez de recursos humanos nessa especialidade que se tem reflectido na suspensão parcial do serviço na Unidade Coronária em alguns períodos do corrente trimestre.

Numa resposta a perguntas colocadas por deputados do grupo parlamentar do PSD na Assembleia da República, o Ministério da Saúde informa ainda que estão também a ser desenvolvidas diligências no sentido de procurar que alguns médicos cardiologistas da região ainda em actividade, mas já afastados do HDS, possam ingressar nessa unidade de saúde, “de modo a permitir ultrapassar a actual fase de escassez de recursos médicos especializados”.

Tal como O MIRANTE noticiou, a falta de médicos cardiologistas em vários períodos levou ao encerramento em alguns dias da Unidade Coronária do Hospital Distrital de Santarém, um serviço que até há pouco tempo era de referência na região. Há períodos em que a unidade não pode funcionar porque não há médico disponível no hospital e os doentes desta unidade têm de ter acompanhamento 24 horas por dia por parte de um clínico da especialidade.

A situação deve-se à saída de médicos, mas sobretudo ao facto de alguns cardiologistas passarem a estar em horário reduzido, por vontade deles, para prestarem serviço em unidades privadas. Todas as vezes que não há especialista na unidade coronária, os doentes são transportados para a unidade de cuidados intermédios nas urgência ou para outros serviços. Esta situação está a criar uma má imagem deste serviço, que era tido como um dos melhores do hospital.