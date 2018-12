Morcelada com couves volta a juntar amigos do Mindense

Iniciativa foi criada em 2008 e visa angariar fundos para o clube desportivo da vila de Minde.

O almoço de morcela à mindrica já é tradição na vila de Minde, concelho de Alcanena. O evento, organizado pelos amigos do Vitória Futebol Clube Mindense, desde 2008, tem como objectivo angariar fundos para apoiar a actividade desportiva, principalmente dos escalões mais jovens. A última edição aconteceu no domingo, 2 de Dezembro e O MIRANTE quis espreitar os preparativos no dia anterior.

Miguel Fernandes, presidente do clube há 14 anos, recebeu-nos no Salão Paroquial Ana Sonça, onde as mesas já estavam postas para acolher algumas centenas de pessoas. Contudo a verdadeira azáfama estava na cozinha.

Embrenhadas num cheiro intenso a cominhos, dezena e meia de mulheres acotovelavam-se e tratavam das carnes, das morcelas e das couves. São familiares dos membros da direcção do clube ou de jogadores.

Maria Adelaide, com 76 anos, faz parte desta celebração desde o início. É a mais velha do grupo e é apontada pelas restantes como a “chefe”. Um estatuto que nega com um sorriso rasgado no rosto.

Lisete Castanheira, de 37 anos, já participa há cinco anos. É ela quem coze as morcelas que são preparadas mesmo ali ao lado pelas mãos da sua mãe, Águeda Castanheira, e mais uns quantos pares de mãos habilidosas que misturam nas quantidades certas os cominhos, o cravinho, a carne de porco, a salsa e a cebola, o arroz e o sangue. Águeda diz que há um segredo para a morcela mindrica, mas não o revela. O segredo das couves foi-nos confessado por Lisete: “São cozidas no caldo da cozedura das morcelas”.

Já o segredo para tudo correr bem na cozinha é a participação das mulheres. “Sem elas nada disto acontecia”, diz Miguel Fernandes, reconhecendo que “são incansáveis”.