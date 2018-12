Nova descarga poluente no Nabão chega à Assembleia da República

Os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e o CDS/PP questionaram o Governo sobre uma nova vaga de poluição no Nabão, em Tomar, segundo relatos de populares e da comunicação social local sobre água com tom escuro e uma massa de espuma densa a cobrir parte do rio.

Os partidos querem saber se o Governo tem conhecimento da situação e que medidas estão a ser tomadas relativamente à poluição no rio Nabão. “Nos últimos dias tem corrido no rio Nabão, especialmente junto ao deck das embarcações de recreio, em Tomar, uma água de cor escura e espuma muito densa, revelando mais uma descarga poluente”, dizem os deputados do CDS.

O BE quer saber se “já foram identificadas as origens das fontes poluidoras do rio Nabão, qual o resultado das análises recolhidas, a montante e a jusante” das Estações de Tratamento de Águas Residuais “nos cursos de água para onde drenam”, que “conclusão foi retirada”, “quais os produtos que estão a ser rejeitados no meio hídrico” e “que medidas o Ministério do Ambiente vai tomar para evitar que novas e sucessivas descargas continuem a suceder”.

Também a concelhia do PS veio lamentar, em comunicado, mais um foco de poluição ocorrido no rio Nabão, “não obstante todos os esforços do município [de maioria socialista] e do Ministério do Ambiente”. O PS de Tomar exige “que as autoridades competentes actuem e que encontrem os culpados destes sucessivos ataques e eventuais crimes ambientais”.

Os deputados do CDS recordam que na última resposta, recebida em 16 de Julho deste ano, o gabinete do ministro do Ambiente escreveu que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA)/Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste tem acompanhado a situação no rio Nabão.