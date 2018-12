Pré-escolar em Aveiras de Cima inaugurado oficialmente

Jardim-de-infância Vale-Aveiras já estava a funcionar desde o início do ano lectivo.

O jardim-de-infância Vale-Aveiras, em Aveiras de Cima, foi inaugurado pela secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, e pelo presidente da Câmara de Azambuja, Luís de Sousa, no final de Novembro, embora já se encontre a funcionar desde o início do ano lectivo, com 26 alunos matriculados.

Este estabelecimento de ensino pré-escolar vem colmatar a ausência de oferta pública nessa freguesia e resulta de um projecto do município de Azambuja com investimento superior a 513 mil euros. A obra foi co-financiada pela União Europeia através do programa Alentejo 2020 e Portugal 2020 em 330 mil euros.

Luís de Sousa (PS) referiu que este investimento é um ganho para aquela freguesia do concelho que carecia de oferta pública no ensino pré-escolar e um resultado do trabalho e empenho do município no sector educativo. “Na educação nunca nos fechamos porque é um investimento que fazemos para o futuro”, sublinhou o autarca.

O complexo dispõe de duas salas de actividades, uma sala polivalente, sala de refeições e copa, sala independente para os educadores, instalações sanitárias para crianças e para adultos com a vertente para mobilidade reduzida. No exterior contempla um espaço de recreio e um campo desportivo.