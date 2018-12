Rancho Típico Saia Rodada pede obras na sede

Presidente da Câmara de Benavente promete estudar solução para resolver o problema. Sede do grupo está situada num edifício com poucas condições que precisa de ser requalificado. Há ratos e baratas. Dirigentes dizem que é urgente encontrar alternativas.

O Rancho Típico Saia Rodada de Benavente, um marco da identidade ribatejana e daquele concelho, está a funcionar e a ensaiar num edifício velho e sem condições que precisa urgentemente de ser reparado e requalificado. O apelo foi deixado na última semana na reunião pública da Câmara de Benavente, pela vice-presidente do rancho, Zulmira Ganhão, que pediu ao presidente do executivo, Carlos Coutinho (CDU), que realize obras com urgência ou que, em alternativa, arranje um novo espaço para servir de sede para a associação.

Além de humidades e bolores, o edifício – que é usado pelo rancho para ensaiar - está muito degradado e a sala não tem as melhores condições, já tendo o grupo por várias vezes de interromper os ensaios quando há ratos ou baratas a invadir o espaço. “É urgente arranjar um novo espaço para o rancho, onde possamos realizar ensaios e eventos porque a nossa sede actual não tem as mínimas condições, há dias em que temos de suspender os ensaios porque o pó é imenso. Peço ao presidente que não se esqueça do nosso rancho e que possa ser tratado com a delicadeza possível”, apelou a dirigente, lembrando que recentemente o município entregou à Comissão do Carnaval um novo espaço.

Carlos Coutinho foi sensível ao pedido e prometeu ajudar. “Temos intenção de requalificar, mas teremos ainda de ver com os serviços como é que isso poderá ser feito e como poderemos ajudar. O espaço que demos para a comissão do carnaval não tinha tamanho suficiente para o vosso rancho, vamos ver como poderemos melhorar as vossas instalações”, prometeu.

O Rancho Típico Saia Rodada de Benavente foi fundado em 1980 e resultou da união de grupos do género que existiam na vila desde 1936. Desde então tem sido um dos maiores promotores da etnografia em Benavente e tem actuado um pouco por todo o país e também no estrangeiro. É considerado um embaixador das tradições ribatejanas e é presença assídua em diversos festivais de folclore. Já actuou, por exemplo, na cerimónia de abertura de entrega dos prémios Galardão Empresa do Ano de O MIRANTE e NERSANT em 2015.

Fernando Augusto Jacinto, de 86 anos de idade, foi um dos fundadores do rancho e considerou-o, num texto que o nosso jornal escreveu na altura, como “uma relíquia” de Benavente e uma marca identitária da região.