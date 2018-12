Sociedade Filarmónica Cartaxense celebra 168 anos

A Sociedade Filarmónica Cartaxense (SFC) está a assinalar o 168º aniversário com uma mão cheia de actividades durante o mês de Dezembro. As comemorações continuam no domingo, dia 9, com um almoço de aniversário para todos os sócios e amigos da colectividade, pelas 12h30. Segue-se, pelas 16h00, a festa de aniversário, que conta com uma demonstração dos alunos do Karaté OIKKA e do Grupo Coral “Os Alentejanos do Cartaxo”. A cerimónia termina com a entrega de diplomas e cartões de mérito aos sócios que completam 25 e 50 anos de filiação, o corte do bolo e a abertura do champanhe.

No domingo, 16 de Dezembro, pelas 17h00, actua o Grupo Coral “Alla Brévis”, na Igreja Paroquial da Lapa. No último dia de comemorações, domingo, 23, realiza-se uma missa por alma dos sócios e elementos da colectividade, pelas 12h00. As comemorações do 168º aniversário da SFC terminam, pelas 14h00, com um Concerto de Natal com o Grupo Coral “Alla Brévis” e o Grupo Coral “Os Alentejanos do Cartaxo”.