Suspeito de agredir idosas em prisão preventiva

Um homem suspeito de ter agredido duas mulheres, uma delas com 81 anos, no dia 11 de Outubro, vai ficar preso preventivamente, medida de coacção aplicada no dia 29 de Novembro depois de ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santarém.

Em comunicado, a Procuradoria da Comarca de Santarém afirma que o homem, com 24 anos, residente no concelho de Santarém, está indiciado pela prática de dois crimes de ofensa à integridade física simples e outro de ofensa à integridade física qualificada. “O Ministério Público salientou o perigo de perturbação grave da ordem e tranquilidade pública, o perigo da continuação da actividade criminosa e o perigo de fuga, tendo, desta forma, promovido a aplicação da medida de coacção de prisão preventiva, a qual foi deferida pelo magistrado judicial que presidiu ao interrogatório”, afirma a nota.