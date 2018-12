Suspeitos de furto de pinhas identificados pela GNR

Dois homens foram identificados pela GNR na localidade de Casais da Texuga, em Azambuja, no sábado 1 de Dezembro, por suspeita de furtarem 348 quilos de pinhas. De acordo com informação do Comando Territorial de Lisboa, da GNR, durante uma operação de patrulhamento, os militares foram alertados por populares que os suspeitos se encontravam no interior de uma propriedade florestal privada a furtar pinhas.

O Núcleo de Protecção do Ambiente da GNR de Alenquer deslocou-se ao local, onde conseguiu interceptar os dois homens, de 30 e 35 anos, e apreender 348 quilos de pinhas e duas varas de madeira com gancho em metal, utilizadas na apanha ilegal da pinha.

As pinhas apreendidas vão ser encaminhadas para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. A acção contou com o apoio do Posto Territorial da Azambuja.