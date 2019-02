Tribunal decide custódia do filho de Rosa Grilo

Rosa Grilo, suspeita da morte do marido, o triatleta Luís Grilo, está a ser ouvida esta terça-feira no Tribunal de Vila Franca de Xira no processo de custódia do filho de 13 anos.

Rosa Grilo, suspeita da morte do marido, o triatleta Luís Grilo, está a ser ouvida esta terça-feira no Tribunal de Vila Franca de Xira no processo de custódia do filho de 13 anos. O tribunal vai decidir quem fica com o filho da arguida, que se encontra em prisão preventiva. O menor de 13 anos de idade tem estado com a tia Júlia, irmã do triatleta encontrado morto em Julho passado. O avô, Américo Grilo, pai da viúva, apela à guarda partilhada do neto, que "cresceu com os avós".

Rosa Grilo está detida desde Setembro último, por suspeita da co-autoria, juntamente com o alegado amante, do homicídio de Luís Grilo.