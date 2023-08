Sónia Faia

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quem quer namorar com o/a agricultor/a, por exemplo? E já se inscreveu em algum?

Não gostaria de participar em nada do género, não gosto do tipo de exposição que esses programas dão e também nunca me inscrevi em nenhum.

Costuma praticar exercício físico?

Não pratico exercício físico, mas devia. Faço caminhadas, de vez em quando, e faço “piscinas” de carro a transportar os meus filhos para as actividades desportivas deles.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Já sou uma pessoa calma por natureza.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema?

Lembro-me perfeitamente. O último filme que vi no cinema foi o Top Gun.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região? Qual?

Já vi alguns espectáculos na região e o último foi um concerto do António Zambujo no CNEMA.

Há alguma coisa que não seja cara?

Hoje em dia tudo está demasiado caro sendo a alimentação onde se nota mais esse aumento.

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

Não me costumo arrepender do que faço. No entanto, já me arrependi muitas vezes de coisas que não fiz.

Se os padres pudessem casar a igreja católica beneficiava com isso?

Acho que sim. Um padre tem que ter uma vocação, um chamamento diferente das outras profissões, mas que não impede que casem e constituam família. Talvez andem por aí algumas pessoas com famílias constituídas que dariam excelentes padres. A igreja católica só tinha a beneficiar com essa medida.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio? Tem alguma utilidade?

Não leio publicidade que fica na caixa de correio porque não a deixam lá ficar. E ainda bem. Acho um desperdício enorme de papel.

Os políticos são todos corruptos?

Quero acreditar que ainda há políticos honestos, mas com a sua honestidade talvez não consigam chegar a lugares de destaque.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Falta de saneamento básico. No local onde moro ainda não existe ligação à rede de esgotos, apesar de haver essa ligação bastante perto.

Costuma mudar regularmente de operadora de telecomunicações?

Não tenho esse hábito. Mantenho a mesma operadora há algum tempo porque nunca senti necessidade de mudar.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Gostei bastante de andar na escola. Tive excelentes professores e ainda hoje me recordo e tenho saudades deles pelos melhores motivos. Mas também há aqueles de quem não gostei nada.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar?

O meu trabalho fica a cerca de quatro quilómetros de casa e uso o carro para me deslocar. Se não tivesse carro poderia ter o mesmo emprego, mas demoraria muito mais tempo porque os transportes para a zona industrial são poucos e com horários e rotas difíceis.

Teve que recorrer recentemente a um serviço público? Como correu?

Fui recentemente a uma consulta médica e correu muito bem.

Alguma vez pediu um livro de reclamações? Qual o motivo?

Já pedi o livro de reclamações uma vez, há muitos anos, por péssimo atendimento no centro de saúde.

Alguma vez frequentou uma praia de nudismo?

Nunca frequentei uma praia de nudismo.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Caracóis. Sei que é um petisco muito apreciado, mas para mim não é.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional ou mudarmos o actual?

Não. Não há qualquer necessidade de mudar o hino.

Quais as datas importantes que costuma celebrar?

Celebro os aniversários da família, o Natal e a Páscoa. Depois há uma outra série de acontecimentos que também comemoro, como o 25 de Abril, por exemplo.

Tem algum segredo guardado há muitos anos que lhe tenham pedido para guardar?

Tenho. Mas segredo é isso mesmo. Guardar e não contar.

Vale a pena ir votar?

Claro que sim. Votar é um direito e dever cívico de cada um. Não concordo que as pessoas fiquem em casa e se abstêm de exercer um direito que é delas deixando as tomadas de decisão para os outros.

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

O que gosto de cozinhar são sobremesas, mas o meu prato preferido é Bacalhau à Brás.