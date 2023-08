Natália Lopes (Nathalie)

A instalação de câmaras de vídeo é uma boa maneira de combater a criminalidade?

Combater, não digo, mas acredito que seria mais fácil identificar os criminosos...

Tem alguma preocupação especial com o ambiente?

Tento ao máximo separar o lixo e poupar luz e água. Também ando a pé, em vez de carro, sempre que posso.

Alguma vez teve que mandar arranjar alguma coisa que estava no prazo de garantia?

Sim, uma cadeira Gaming. Não correu nada bem, foi lamentável. Compra-se através de um site de uma loja conceituada, paga-se através do mesmo site e quando há uma reclamação já não é com a loja porque o produto veio de outra loja. De que vale terem tudo e mais alguma coisa? Tenho a cadeira em casa.

Era capaz de matar uma galinha um coelho ou outro animal para cozinhar? E era capaz de se tornar vegetariana?

Até à data nunca precisei de fazer tal coisa, mas caso fosse realmente necessário tinha de fazer pela vida. Quanto a ser vegetariana, gosto da comida vegetariana, mas deixar a carne e o peixe totalmente, acho que não sou capaz.

Quando se confronta com uma pessoa ignorante o que lhe apetece fazer?

Depende do tipo de ignorante; mas regra geral ignoro-a.

Quantos espelhos tem em casa? E usa-os muitas vezes?

Não sei ao todo quantos são. Mas olho para eles sempre que é preciso.

Vale a pena ir votar?

Claro que sim, é um direito e um dever que temos. Na minha opinião deveria ser obrigatório ir votar.

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

Não gosto nada de cozinhar. Só o faço por obrigação. E não tenho prato preferido, sou de boa boca, gosto de tudo. Mas a comida típica portuguesa é do melhor que há.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema? E lembra-se qual foi?

Fui com a minha filha ver Wakanda Forever (muito bom).

Tem algum segredo guardado há muitos anos que lhe tenham pedido para guardar?

Alguns.

Quantos cafés bebe por dia?

Não sou muito de café mas bebo dois a três na parte de manhã para acordar.

Há alguma coisa que não seja cara?

Acho tudo caro, até um mero café custar 65 ou 70 cêntimos é um absurdo....

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

Arrependo-me muitas vezes do que digo (sou muito espontânea).

Tem algum sonho que se repita regularmente?

Sim, várias vezes. Principalmente sítios estranhos mas que fazem sentido, (lugares que conheço mas diferentes).

Alguma vez pensou fazer uma operação plástica?

Sim. É pena serem tão caras. Se pudesse, seria para disfarçar o passar do tempo.

Se os padres pudessem casar a Igreja Católica beneficiava com isso?

A Igreja Católica beneficiaria muito se alterasse alguns conceitos, um deles os padre casarem.

O boxe é um desporto?

Para mim não.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio? Tem alguma utilidade?

Leio e muitas vezes não tem utilidade nenhuma.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas devia ser obrigatório algum exame?

Os sustos que tenho apanhado são com pessoas a conduzir carros e que tiveram que passar no exame. Passo por muitos ciclistas no caminho de casa e não acho que atrapalhem, a não ser quando vão em grupo, em vez de irem em fila indiana. Ocupam a estrada toda e lá vamos nós a fazer de “carro vassoura” como nas provas de ciclismo.

Os políticos são todos corruptos?

Credo!! Claro que não, só 96% é que são. Acredito na boa vontade dos restantes 4%.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação ou vive o seu dia-a-dia sem se preocupar muito com isso?

Preocupa-me. Tenho receio de uma III Guerra Mundial.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Passeios de jeito. Passam dezenas de camiões por dia numa estrada estreita e as pessoas têm que caminhar na estrada porque o passeio é muito estreito. Há sítios que nem dá para andar nele de tão estreito que é. E ainda por cima está coberto de ervas e quando chove é um passeio de lama. É muito triste.

Algum vez comprou um desumidificador?

Sim. Para aquecer os pés.... Ah!Ah!Ah!