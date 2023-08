Paulo Adrião

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Respirar fundo e pensar várias vezes no que devo fazer.

Vale a pena ir votar?

Claro que sim. O voto ajuda a melhorar o país (pensamos nós).

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

Gosto de cozinhar. Sou adepto de um bom cozido à portuguesa.

Quando se confronta com uma pessoa ignorante o que lhe apetece fazer?

Ignorá-la.

Quantos espelhos tem em casa? E usa-os muitas vezes?

Tenho vários espelhos em casa e utilizo-os diariamente, nomeadamente para me pentear, fazer a barba…

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quem Quer Namorar com o/a Agricultor/a, por exemplo?

Eu não! Acho que é uma perda de tempo.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema?

Já foi há tantos anos que não me lembro.

Costuma arrepender-se?

Só me arrependo do que não faço.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio?

Deito logo para o lixo.

Sabe para onde levam e o que fazem ao lixo que coloca nos contentores?

Dos contentores o lixo é recolhido pelos carros do lixo e de seguida penso que irá para o centro de triagem.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas devia ser obrigatório algum exame?

Na minha opinião não.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde? Porquê?

Sim, tenho um seguro de saúde para poder, caso seja necessário, recorrer a algum médico privado e usufruir de mais serviços de saúde. E o Hospital CUF Santarém localiza-se perto de onde moro.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação ou vive o seu dia-a-dia sem se preocupar muito com isso?

Vivo o meu dia-a-dia sem me preocupar muito com isso.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

O centro histórico de Santarém cada vez está mais empobrecido. Lojas fechadas, casas devolutas …

Costuma mudar regularmente de operadora de telecomunicações?

Sou cliente da mesma operadora há muitos anos porque estou satisfeito.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias?

Não estou de acordo com isso, nem sequer acho que funcione. As pessoas precisam é de dinheiro e menos um dia de ordenado faz diferença na vida das pessoas. E as empresas pagarem para os trabalhadores ficarem em casa não é sistema.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Não gostava nada da escola por isso, não. Mas eram uns santos para me aturarem.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar?

Como trabalho na construção civil o meu trabalho faz-se muito de carro para deslocações entre obras.

Teve que recorrer recentemente a um serviço público (renovar carta ou cartão do cidadão, ir a uma consulta médica, etc...) como correu?

Sim. Correu bem. Não foi demorado, o tempo de espera normal para o esperado.

Quais os alimentos que não comia nem que lhe pagassem?

Sushi e lampreia.

Alguma vez pediu um livro de reclamações? Qual o motivo?

Sim. Enganaram-se num pedido e depois não quiseram rectificá-lo.

Tem algum segredo guardado há muitos anos que lhe tenham pedido para guardar?

Não.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

O cansaço.

Quantos cafés bebe por dia? E porque os bebe?

Uns 2 ou 3. Bebo porque gosto de café.

A instalação de câmaras de vídeo é uma boa maneira de combater a criminalidade?

Algumas coisas devem fazer, mas não sei bem se as câmaras de vídeo vigilância são eficazes para combater a criminalidade.

Tem alguma preocupação especial com o ambiente?

Sinceramente a minha única preocupação é com a poupança da água e da luz. O carro não dou dois passos sem ele.

Já alguma vez teve de mudar o pneu do carro?

Claro que sim.

À mesa, branco ou tinto?

Branco, pois vai bem com qualquer prato.