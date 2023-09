Marisa Lopes

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quem quer namorar com o/a agricultor?

Não me identifico com programas desse formato por isso nunca me inscreveria.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

O que me dá sono é um dia cansativo de trabalho e sem stress.

Quantos cafés bebe por dia? E porque os bebe?

Adoro café e por dia bebo normalmente dois cafés.

Costuma praticar exercício físico em casa ou no ginásio?

Não pratico exercício físico tanto quanto gostava, mas normalmente quando o faço prefiro as caminhadas ao ar livre.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Quando estou perante um imprevisto respiro fundo e tento compreender bem a situação para me focar no que é mais importante.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema?

A última vez que vi um filme no cinema foi no aniversário da minha filha e fomos ver os Minions.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região?

Vi um espectáculo no cineteatro em Almeirim, mas não me recordo qual.

Há alguma coisa que não seja cara?

Neste momento acho que está tudo bastante caro, os produtos aumentaram bastante no geral.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Se voltasse a ter 15 anos gostaria de saber o que sei hoje. Com certeza faria bem mais coisas.

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

Não vale a pena ter arrependimentos porque as coisas acontecem por algum motivo.

Se os padres pudessem casar a Igreja Católica beneficiava com isso?

Na minha modesta opinião os padres deveriam poder casar se assim o desejassem, se a igreja beneficiava com isso ou não, aí já não sei.

O boxe é um desporto?

Depende do ponto de vista, talvez haja pessoas que encaram o boxe como desporto e outras não.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio?

Gosto de ver os folhetos dos supermercados para ver preços e promoções, se é que existem.

Sabe para onde levam e o que fazem ao lixo que coloca nos contentores?

O lixo deveria ser levado para um local próprio onde pudesse ser tratado e dividido. Se é isso que acontece, não sei.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas devia ser obrigatório algum exame?

Se todos andamos na estrada acho interessante todos sabermos o Código da Estrada apesar de que o civismo também é uma coisa muito importante.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si incomoda-a?

Em locais públicos todos temos que respeitar e ser respeitados, sejam casais do mesmo sexo ou de sexo oposto.

Os políticos são todos corruptos?

Quero acreditar que os políticos não são todos corruptos, mas não gosto de me pronunciar sobre política até porque não sou muito conhecedora.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Neste momento não vejo nenhum. O presidente da câmara da minha zona é muito atento e acho que tenta fazer o melhor dentro do que está ao seu alcance.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias?

Acho que é uma possibilidade que não vai acontecer mas se acontecesse na altura via como reagia.

Gostou de andar na escola? E com que ideia ficou dos seus professores?

Gostei de andar na escola. Os meus professores eram bastante exigentes, o que me ajudou muito na minha formação como pessoa.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho?

O meu trabalho fica a seis quilómetros de distância da minha casa, vou de carro, mas poderia ir de transportes públicos.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Uma comida que não gosto é molhinhos, mas que é uma iguaria muito apreciada na minha zona.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional ou mudarmos o actual?

O hino nacional é um património, logo deve continuar como está.

Tem algum segredo guardado há muitos anos que lhe tenham pedido para guardar?

Nunca ninguém me pediu para guardar segredos.

Vale a pena ir votar?

Considero que vale sempre a pena ir votar, quanto mais não seja votar em branco ou fazer um voto nulo.

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

Tenho alguns pratos de que gosto, mas a cozinha não é o meu forte.