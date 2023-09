Cátia Barbosa

Gosta de touradas?

Não.

Alguma vez frequentou uma praia de nudismo?

Não, nunca frequentei.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Ovo cru.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional ou mudarmos o actual?

Não subscrevia. O hino é algo que faz parte da nossa história, da nossa Nação. Tem de ser respeitado e não alterado.

Quais as datas importantes que costuma celebrar?

Aniversário de pessoas próximas.

Alguma vez pediu um livro de reclamações?

Nunca pedi o livro de reclamações. Sempre soube resolver as situações sem ter de o fazer.

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quem quer namorar com o/a agricultor/agricultora, por exemplo?

É algo que não me interessa. Não gosto de expor a minha vida publicamente.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema?

Foi quando saiu o Velocidade Furiosa X.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região?

Sim, a peça “As Mulheres Ácidas” no Grémio Dramático Povoense.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Faria tudo o que fiz porque tudo o que fiz na vida até agora trouxe-me até ao momento que estou a viver. Nada aconteceu por acaso e só me fortaleceu para a vida adulta.

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

Faz parte da vida ter arrependimentos. Nem sempre fazemos aquilo que realmente queremos.

Alguma vez pensou fazer uma operação plástica?

Sinto-me bem como sou.

Sabe para onde levam e o que fazem ao lixo que coloca no contentor?

Vai para a Valorsul, onde fazem a destruição/reciclagem.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas devia ser obrigatório algum exame?

Devia ser obrigatório fazer exame do código da estrada. Acho que todas as pessoas deviam ter conhecimento dos seus deveres e direitos referentes à circulação na via pública.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si incomoda-a?

Não me incomoda. Cada um sabe de si.

Os políticos são todos corruptos?

Não generalizo.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

A desinfestação de baratas nos esgotos e o repavimento do caminho pedonal na Nacional 10, de Alverca a Vila Franca Xira.

Costuma mudar regularmente de operadora de telecomunicações?

Não mudei porque até agora não me falharam com nada.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias? E se isso fosse possível, o que fazia nos restantes dias, passeava ou arranjava outro emprego?

Acho que seria muito mais produtivo para a empresa pois os funcionários teriam mais tempo para descansar e aproveitar para gozar a vida, o que leva a uma motivação maior para exercer a actividade profissional.

A Inteligência Artificial tem vindo cada vez mais a ser usada e recentemente até surgiram aplicações que podem ser usadas para escrever textos para jornais e trabalhos escolares. Tem alguma opinião sobre o assunto?

Não concordo, pois qualquer dia as pessoas serão substituídas por completo em cada actividade profissional o que irá aumentar a taxa de desemprego.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Gostei imenso de andar na escola. É uma fase da minha vida da qual tenho saudade por todas as aprendizagens que tive e pelas pessoas que conheci. Levo professores na minha memória para a vida com os quais ainda hoje falo.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar? Sem carro podia ter o mesmo emprego?

Demoro certa de 20 minutos a chegar ao trabalho, vou de carro por ser mais cómodo e rápido, mas tenho transportes mesmo à porta. Conseguia manter o mesmo emprego se não tivesse carro.

Teve que recorrer recentemente a um serviço público? Como correu?

Tive que renovar o meu Cartão de Cidadão e correu muito bem. Fiz marcação no site e à hora marcada fui logo atendida.

Quantos cafés bebe por dia? E porque os bebe?

Bebo dois mais ou menos porque gosto e porque o café me ajuda a despertar.

Costuma praticar exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Neste momento não, mas tenciono recomeçar no ginásio porque em casa não é nada fácil.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Não pensar no problema mas sim na solução, ajuda-me imenso a dar a volta por cima.