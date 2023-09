Filipa Nascimento

Quantos cafés bebe por dia?

Gosto muito de café, mas por norma bebo, no máximo, três cafés por dia. Já faz parte da minha rotina.

Costuma praticar exercício físico?

O exercício físico sempre fez parte do meu dia-a-dia e acho fundamental para nos sentirmos equilibrados. No meu caso sinto, de facto, um aumento da produtividade no desempenho das minhas funções profissionais e, portanto, é algo de que não abdico.

E faz exercício ao ar livre ou no ginásio?

Neste momento aderi ao padel com colegas da empresa e estou a adorar. Gosto também de fazer grandes caminhadas com os meus cães, na minha zona de residência. Exercício físico ao ar livre é a minha preferência, mas nas estações mais frias gosto de praticar natação e pilates.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região?

Gosto muito de assistir a peças de teatro e concertos no Centro Cultural do Cartaxo.

Há alguma coisa que não seja cara?

Creio que todos os preços, quer de bens quer de serviços, aumentaram consideravelmente nos últimos tempos, exceptuando o preço de passes de transporte.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Sinceramente, não gostava de voltar a ter 15 anos. Gosto de ter a idade que tenho, de sentir que aprendi com o passar dos anos, que houve uma evolução. Com 15 anos era ainda muito imatura e bastante tímida, não tinha desenvoltura suficiente para exprimir correctamente as minhas ideias.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas, devia ser obrigatório algum exame?

Não creio que deva haver exame, mas acho importante haver uma abordagem à temática da educação para a segurança rodoviária, tanto na escola como em casa.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si, isso incomoda-a?

Não me incomoda, desde que respeitem os outros ao seu redor.

Os políticos são todos corruptos?

Não creio. Quero acreditar que mesmo que sejam muitas vezes aliciados para a corrupção nem todos sigam o caminho mais fácil. Precisamos de pessoas fortes na política, que saibam debater ideias, que gostem de argumentar e influenciar positivamente. Ainda existe política bonita, criativa, que estimula o pensamento crítico.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Transportes e ciclovias. A meu ver a rede de transportes no Ribatejo tem muito espaço para melhoria.

Algum vez comprou um desumidificador?

Sim, na minha casa o desumidificador é bastante útil. Uso a água que resulta do processo de desumidificação na rega das plantas interiores e no ferro de engomar.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Gostei de andar na escola. Ainda hoje gosto muito de estudar e, felizmente, no geral, sempre tive excelentes professores. Creio que foi importante a educação que tive em casa no sentido de valorizar a escola.

Teve que recorrer recentemente a um serviço público?

No Cartaxo, felizmente, não me posso queixar dos serviços públicos a que tenho recorrido.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Considerando como alimento os insectos não os comerei se me “aparecerem” inteiros no prato apesar de achar uma boa alternativa de alimentação se “processados”.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional ou mudarmos o actual?

Não subscrevia. Considero o hino um símbolo nacional. Sou sim a favor de que se faça, na escola e/ou em casa, um enquadramento histórico do momento de criação do hino “A Portuguesa”, o contexto em que foi criado.

Tem algum segredo guardado há muitos anos que lhe tenham pedido para guardar?

Não, e sinceramente nem gostaria que me pedissem.

Vale a pena ir votar?

Depois de tanta luta que se travou para se obter o direito ao voto – para todos os cidadãos a partir dos 18 anos – a meu ver, não ir votar seria uma falta de respeito para com as pessoas que travaram essa luta. Votar para mim é mesmo um dever cívico e representa a nossa escolha democrática.

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

Por vezes gosto de fazer pratos mais elaborados, mas cozinhar é mais por necessidade e não tanto por gosto. Adoro favas e arroz de pato.