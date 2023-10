Carlos Neto

Gosta de touradas?

Não gosto nem desgosto, para mim é indiferente. Todavia, respeito quem goste e sobretudo respeito uma tradição secular do meu país.

Alguma vez frequentou uma praia de nudismo?

Nunca frequentei, excepto quando inadvertidamente me vi no meio de uma. Há lugar para todos, sejam vestidos ou nus.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Depende do valor proposto, mas teria muita dificuldade em saborear as actuais tendências à base de insectos, por mais crocantes que nos pareçam.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional ou mudarmos o actual?

Quem o pensa, não tem a mínima ideia do que é ser Português e do que é Portugal. Somos uma nação cuja história fala por si. Seria absurdo e lesa Pátria qualquer mudança no hino de Portugal.

Quais as datas importantes que costuma celebrar?

Celebro as datas religiosas tradicionais e, sobretudo, os aniversários dos meus familiares. Com pais na casa dos 80 anos dou-lhes especial atenção aquando dos seus aniversários.

Tem algum segredo guardado há muitos anos que lhe tenham pedido para guardar?

Sou do pior para guardar segredos, quase desbocado, é a minha natureza. Já me confiaram alguns segredos que, por descuido ou esquecimento, acabo por falar neles. Não o faço por mal, é mesmo assim que sou.

O que lhe provoca um sono irresistível?

Com o avançar da idade confesso que após as refeições dá-me por vezes uma sonolência quase irresistível. Aliás, os nossos vizinhos espanhóis entendem este problema na perfeição. Conversas aborrecidas com gente aborrecida causam-me o mesmo efeito e aí desligo mesmo.

Costuma praticar exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Faço exercício de forma regular, a caminhar, a correr, mas sempre ao ar livre. Já estive inscrito num ginásio, mas o espaço fechado, o barulho de fundo e a rotina dos exercícios, dão-me… sono.

Vale a pena ir votar?

Deveria ser obrigatório votar. Votar é expressar nas urnas a vontade de um povo, mesmo que essa vontade seja a de não se identificar com nenhuma das alternativas políticas apresentadas. A ausência injustificada de voto deveria ser penalizada monetariamente ou convertida em trabalho comunitário. Como autarca do meu concelho, Rio Maior, apelo sempre ao voto pois só assim podemos falar de 25 de Abril, de 25 de Novembro e de Direitos, Liberdades e Garantias do cidadão.

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

Gosto de cozinhar, pratos simples e rápidos. A habilidade não dá para mais mas lá em casa elogiam o que faço. Adoro um prato de bacalhau no forno que a minha mulher faz.

Ainda há dinheiro para ir a um bom restaurante?

Com menos frequência mas ainda vou a um bom restaurante. Bom não significa caro, mas confesso que está cada vez mais difícil de encontrar. Uma refeição de excelência com a melhor companhia do mundo ainda é um momento único e inesquecível.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Estudava mais e seguia uma carreira académica superior. De resto, faria tudo como fiz, vivia tudo o que vivi, tive a sorte de ter sido um jovem feliz e assim continuo de bem com a vida.

Alguma vez pensou fazer uma operação plástica?

Não, para já não pensei nisso, todavia respeito quem o faça, pois a nossa auto-estima é um bem essencial para podermos viver felizes. Se um dia olhar ao espelho e sentir essa necessidade por que não fazer uma operação plástica.

Se os padres pudessem casar a Igreja Católica beneficiava com isso?

Esta é uma questão absolutamente essencial para a sobrevivência da Igreja Católica. Como católico e crente em Deus, não concebo uma igreja em que um padre não possa constituir uma família, tal facto não interferiria em nada para um desempenho de excelência de um sacerdote. Aliás, o Papa Francisco já deixou a porta aberta para que tal revolução aconteça na Igreja com a celebre palavra: TODOS,TODOS,TODOS.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas devia ser obrigatório algum exame?

Sem duvida. Acho cada vez mais fundamental haver um exame ou uma formação para circular na via pública, seja de bicicleta ou trotineta. Sou do tempo, tenho 56 anos, em que era necessário uma licença emitida, julgo eu pelas câmaras municipais, para poder andar de bicicleta na via pública. Os frequentes e cada vez mais numerosos acidentes assim o exigem.