Andreia Azinheira

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quero namorar com um agricultor/agricultora, por exemplo? Porquê? E já se inscreveu em algum?

Jamais me inscreveria num reality show. Não consigo ver um propósito que me acrescentasse algo a nível intelectual ou cultural.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

Um dia intenso de praia.

Quantos cafés bebe por dia? E porque os bebe?

Três cafés por dia. Para além de ser um hábito social é a minha bebida de eleição.

Costuma praticar exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Infelizmente já não pratico exercício físico há muito tempo.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Não sou propriamente um bom exemplo a esse nível, no entanto costumo aplicar o velho truque de “respirar fundo”.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região? Qual?

Nunca frequentei qualquer sala de espectáculos da região.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Faria exatamente tudo o que fiz novamente.

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

Não me costumo arrepender e, sinceramente, não tenho nenhum arrependimento pois todas as “experiências” positivas e negativas me fizeram chegar onde estou e ser quem sou.

Se os padres pudessem casar a Igreja Católica beneficiava com isso? Porquê?

Não vejo nenhuma justificação plausível para privar os padres da vida conjugal, no entanto não creio que resolvesse qualquer problema da Igreja Católica.

O boxe é um desporto?

Sem dúvida.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio? Tem alguma utilidade?

Costumo ler tudo .Quanto à utilidade, creio que será sempre útil para alguém.

Sabe para onde levam e o que fazem ao lixo que coloca no contentor/es?

Faço uma ideia mas já ouvi relatos de que nem sempre é depositado da forma mais correcta.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas, devia ser obrigatório algum exame?

Seria importante que qualquer pessoa que andasse na estrada tivesse formação a nível das regras básicas de trânsito.

Os políticos são todos corruptos?

Infelizmente acho que uma percentagem considerável de políticos são corruptos e outra tanta parte cúmplices enquanto compactuarem e nada fizerem para pôr fim à corrupção.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Eu moro na zona de Alpiarça e o maior problema é sem dúvida a falta de manutenção das bermas da estrada nas zonas rurais.

Costuma mudar regularmente de operadora de telecomunicações?Porquê?

Não costumo mudar mas costumo renegociar contratos regularmente para conseguir a melhor oferta possível.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias? E, se isso fosse possível, o que fazia nos restantes dias, passeava ou arranjava outro emprego?

Concordo plenamente com a semana de 4 dias. Penso que seria mais fácil de equilibrar a vida profissional e pessoal. Se tivermos maior qualidade de vida, isso reflecte-se no nosso desempenho profissional portanto seria vantajoso para todos.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Gostei de andar na escola, embora valorize mais agora do que propriamente na altura. Sempre apanhei bons profissionais embora que tenha tido mais empatia por uns do que por outros.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar? Sem carro podia ter o mesmo emprego?

O meu trabalho fica a 11km de distancia da minha residência e tenho de me deslocar de carro. Sem carro não seria possível, sobretudo devido aos horários que não são compatíveis com transportes públicos.

Alguma vez frequentou uma praia de nudismo?

Nunca frequentei e também não tenho intenções de frequentar.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Não comeria insetos.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional ou mudarmos o actual? E o que devia ser mudado?

Não mudaria o hino nacional, até porque é uma herança cultural.

Quais as datas importantes que costuma celebrar?

Sobretudo aniversários e o Natal, que é a minha época festiva favorita.

Tem algum segredo guardado há muitos anos, que lhe tenham pedido para guardar?

Que me recorde não.

Vale a pena ir votar?

Votar é um dever cívico .Não podemos contestar se não cumprirmos os nossos deveres.