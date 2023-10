Maria Rosa Santos

Vale a pena ir votar?

Vale sempre a pena ir votar embora nem sempre haja motivação para o fazer.

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

Cozinhar não é das coisas que mais gosto de fazer mas tem que ser meu. Prato preferido é bacalhau com natas.

Quando se confronta com uma pessoa ignorante o que lhe apetece fazer?

Para pessoas ignorantes penso que a melhor solução é mesmo ignorar. O silêncio é a melhor resposta.

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quero namorar com um agricultor/agricultora, por exemplo?

Jamais participaria. São programas que nada acrescentam à inteligência humana, pelo contrário, mostram-nos uma sociedade vazia, oca por dentro.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema?

A última vez que fui ao cinema foi este Verão, para ver o filme Missão Impossível – Ajuste de Contas.

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

Sim, costumo arrepender-me do que fiz e também do que deixei por fazer. O maior arrependimento talvez seja não ter mais tempo para estar com as pessoas de quem gosto, pois todo o tempo é pouco. A vida corre depressa demais.

Tem algum sonho que se repita regularmente?

Costumo sonhar muitas vezes com as mesmas pessoas, mas nada que se repita.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio?

Não leio a publicidade e vai directamente para o saco azul da reciclagem.

Sabe para onde levam e o que fazem ao lixo que coloca no contentor/es?

O lixo vai para o aterro julgo eu; o lixo do ecoponto vai para reciclar, espero eu. Eu separo o lixo e é pena que nem todos o façam.

Para além de separar o lixo tem alguma preocupação especial com o ambiente?

Tento poupar água e luz, não só pelo ambiente mas também pela carteira. É um abuso o preço de um bem essencial como a água.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde?

Felizmente ainda não precisei de fazer qualquer seguro de saúde.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação ou vive o seu dia a dia sem se preocupar muito com isso?

A guerra da Ucrânia provoca-me muita preocupação pois é um povo que não merece tanto sofrimento. Um país lindíssimo marcado pela destruição de uma guerra tão injusta, provocada por alguém louco pelo poder de controlar o mundo.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

A requalificação das estradas.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias? E se isso fosse possível, o que fazia nos restantes dias, passeava ou arranjava outro emprego?

Na minha profissão uma semana de 4 dias não é viável, a não ser que a lei mude para todos os trabalhadores em Portugal sem excepção. Aí a instituição poderia fechar sem prejudicar as famílias. Eu iria aproveitar esse tempo da melhor forma possível com a família.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Gostei de andar na escola. Na minha altura os professores tinham prazer e motivação para ensinar, o que fazia deles, na sua maioria, bons professores.

Teve que recorrer recentemente a um serviço público (Renovar carta ou cartão do cidadão, ir a uma consulta médica, etc...) como correu?

Renovei a carta de condução este ano. Fui à loja do cidadão e até foi bastante rápido.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Não comia favas, detesto.

Tem algum segredo guardado há muitos anos, que lhe tenham pedido para guardar?

Segredo guardado há muitos anos não tenho.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

Ver um filme no sofá numa sexta-feira. Não consigo resistir e adormeço. Não vejo nem metade do filme e já vou a dormir até ao quarto.

Quantos cafés bebe por dia? E porque os bebe?

Só bebo café depois do almoço, é um hábito que criei e porque me sabe bem, depois do jantar não bebo, tira-me o sono.

A instalação de câmaras de vídeo é uma boa maneira de combater a criminalidade?

As câmaras de vigilância são uma boa maneira de combater a criminalidade quando os criminosos não as partem.

À mesa, branco ou tinto? Porquê? E vinho acompanha com que comida?

À mesa só vinho branco em festas, ou num restaurante. Nas refeições diárias não bebo. Vinho tinto não gosto.