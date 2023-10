Carlos Oliveira

Era capaz de matar uma galinha um coelho ou outro animal para cozinhar? E era capaz de se tornar vegetariano?

Sim, mas apenas se fosse uma necessidade, tanto num caso como no outro.

Quando se confronta com uma pessoa ignorante o que lhe apetece fazer?

Quando uma pessoa não quer ouvir nem perceber a situação o que me apetece fazer é mesmo ignorar pois quando essas pessoas não querem entender não vale a pena continuar.

Quantos espelhos tem em casa? E usa-os muitas vezes?

Temos dois espelhos em casa e utilizo-os normalmente, no dia-a-dia.

Tem alguma preocupação especial com o ambiente?

Tento fazer a minha parte porque penso que nos dias que correm, e com tudo o que se ouve sobre a alteração climática, o mais pequeno gesto é importante.

Alguma vez teve que mandar arranjar alguma coisa que estava no prazo de garantia?

Sim, um portátil e tudo correu dentro do tempo previsto.

Vale a pena ir votar?

Vale sempre a pena ir votar porque o voto é a maneira das pessoas aplicarem a sua escolha e mostrarem a sua opinião. Além disso é um dever cívico.

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

Adoro cozinhar e em casa sou eu que cozinho. Foi uma coisa que fui aprendendo na adolescência e de que gosto cada vez mais. Os meus pratos preferidos são bacalhau com natas e arroz de pato.

Ainda há dinheiro para ir a um bom restaurante?

Apesar de os tempos estarem cada vez mais difíceis deveríamos conseguir ir, de vez em quando, a um bom restaurante. O que levamos da vida são esses bons momentos.

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos?

Não me vejo a participar nesse tipo de programas. Gosto da minha privacidade.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema?

Sinceramente, não me lembro da última vez que fui a um cinema.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região?

O último que me lembro foi em Lisboa e foi os Lisbon Film Orchestra.

Tem algum segredo guardado há muitos anos que lhe tenham pedido para guardar?

Não tenho nenhum.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Apesar de achar que aproveitei essa altura creio que iria tentar aproveitar mais o convívio com os amigos do momento, com os pais e com os avós. Na altura não damos muita importância mas o tempo passa a correr.

Costuma arrepender-se?

O arrependimento faz parte da vida. Fui tendo alguns durante a vida. É uma parte da aprendizagem da vida e que nos faz crescer e melhorar.

Tem algum sonho que se repita regularmente?

Normalmente quando durmo não costumo sonhar.

Alguma vez pensou fazer uma operação plástica?

Estou bem como estou e se gostarmos de nós nada temos que mudar fisicamente.

Qual o objecto que nunca deixa em casa?

No meu ramo, é difícil sair de casa sem óculos de sol, é já uma coisa natural.

Se os padres pudessem casar a Igreja Católica beneficiava com isso?

Não tenho opinião sobre isso.

O boxe é um desporto?

Penso que sim, tudo o que nos faça mexer é desporto mesmo sendo um desporto de pugilismo.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas devia ser obrigatório algum exame?

Deveria ser obrigatório que as pessoas que andam de bicicleta soubessem o básico das regras da estrada.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si isso incomoda-o?

Não me incomoda, se houver respeito por mim e pelas outras pessoas. Todos são livres de fazer as suas escolhas.

Os políticos são todos corruptos?

Penso que os políticos não são todos corruptos. Gosto de pensar que existe quem se preocupa realmente com as suas funções e tenta fazer um trabalho imparcial.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde?

Sim, porque a saúde é o nosso bem mais precioso.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação ou vive o seu dia-a-dia sem se preocupar muito com isso?

Claro que preocupa. Tudo o que se passa nessa guerra reflecte-se em todo o mundo, em nós e no nosso dia-a-dia. Preocupa-me não se saber quando aquilo irá acabar.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Existem árvores na minha rua que deitam resina para cima dos carros danificando-os. Deviam ser substituídas por outras.