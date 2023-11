Ana Francisca Ferrari

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quer namorar com o/a agricultor/a, por exemplo?

Não gostava de participar, nem nunca me inscrevi em nenhum. Não gosto de ser o centro das atenções.

Quantos cafés bebe por dia?

Não bebo café. Não gosto.

Costuma praticar exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Sim, no mínimo 4 vezes por semana e pratico no ginásio.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema? Lembra-se qual foi?

Sim, foi este ano, a Barbie.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região?

Sim, fui ver um espectáculo de “Stand-up Comedy”, no Cine-Teatro, em Tomar.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Aproveitava mais o período em que estamos a estudar, que é o melhor, dado não termos tantas responsabilidades.

O boxe é um desporto?

Sim, um desporto de combate.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio? Tem alguma utilidade?

Raramente leio, a não ser que esteja à procura de alguma coisa em específico.

Sabe para onde levam e o que fazem ao lixo que coloca no(s) contentor/es?

O que é reciclável vai para a reciclagem, onde é transformado. O restante vai para um aterro.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas devia ser obrigatório algum exame?

Penso que não seja preciso nenhum exame. Cabe ao bom senso de cada um ter cuidado quando anda de bicicleta nas estradas ou nas ruas.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si isso incomoda-a?

Não, porque têm a liberdade de o fazer. Apenas me incomodaria se interferissem comigo, mas isso também se aplica a casais heterossexuais.

Os políticos são todos corruptos?

Todos não.

Algum vez comprou um desumidificador?

Sim, para tirar a humidade da casa.

Costuma mudar regularmente de operadora de telecomunicações?

Não, se estou contente com a que tenho não preciso de mudar.

O que pensa da possibilidade da semana de trabalho ser de quatro dias? Se isso fosse possível o que fazia nos restantes dias? Passeava ou arranjava outro emprego?

Se o tipo de trabalho o permitir porque não? Nos restantes dias aproveitava para descansar e passear.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Claro. A escola é dos melhores tempos das nossas vidas. No geral, sempre tive bons professores e muitos deles deixaram boas memórias.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar? Sem carro podia ter o mesmo emprego?

Fica a uns sete quilómetros. Vou sempre de carro e se não tivesse carro, a única solução seria ir de comboio.

Teve que recorrer recentemente a um serviço público (renovar carta ou cartão do cidadão, ir a uma consulta médica, etc…)? Como correu?

Sim, fui fazer o passaporte. Correu bem apesar de ter estado bastante tempo à espera.

Alguma vez frequentou uma praia de nudismo?

Não e não tenho grande curiosidade, mas nada contra.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Insectos!!

Quais as datas importantes que costuma celebrar?

O meu aniversário. Nunca dispenso a celebração.

Vale a pena ir votar?

Claro que sim, devia ser obrigatório nem que fosse voto em branco.

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

Sim, todos os pratos que incluam massa.

Quantos espelhos tem em casa?

Usa-os muitas vezes?

Tenho três, um no quarto e um em cada casa-de-banho. Uso-os todos os dias.

Alguma vez pensou fazer uma operação plástica?

Não, nunca achei necessário. Talvez quando for mais velha para disfarçar as rugas.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde? Perto de onde mora há algum hospital privado?

Não tenho nenhum seguro de saúde porque acho que neste momento não é necessário. Na cidade onde moro apenas tenho um hospital público.

Ainda há dinheiro para ir a um bom restaurante?

Sim, mas não para todos. E daqui a uns tempos menos pessoas terão a possibilidade de o fazer.