Luísa António

Tem algum sonho que se repita regularmente?

Não me lembro de nenhum sonho.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio?

Raramente vejo a publicidade que está no correio. O meu marido é que vê e faz logo a reciclagem.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas devia ser obrigatório algum exame?

Antigamente andávamos de bicicleta à vontade, mas agora talvez fosse boa ideia ser obrigatório o exame.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde?

Tenho seguro de saúde há bastantes anos. O hospital privado mais próximo é o CUF Santarém.

Quem gostava de convidar para lanchar?

Para lanchar convidava o António Costa. Para uma conversa muito séria e para lhe puxar as orelhas.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Na minha zona as estradas estão uma miséria e não vejo solução à vista.

Já alguma vez foi mandada parar numa Operação Stop? O que acha dessas operações?

Já parei numa operação Stop, reagi normalmente e acho muito bem que as façam. Deviam até ser mais frequentes.

Costuma mudar regularmente de operadora de telecomunicações?

Desde que tenho telemóvel, já lá vão muitos anos, nunca mudei de número nem de operadora.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias?

Penso que os cinco dias estão bem, sempre me lembro de ser assim e se tivesse mais tempo livre talvez fosse passear, mas nunca pensei nisso.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Andei na escola e gostei. Ainda hoje falo nos meus professores e foram muito bons. Alguns ainda falo com eles.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar?

A minha casa fica a dois quilómetros do trabalho e levo carro, mas se não tivesse carro poderia perfeitamente ir a pé.

Teve que recorrer recentemente a um serviço público? Como correu?

Recentemente recorri aos serviços públicos para tratar do passaporte, na Conservatória do Cartaxo, e fiz uma cirurgia no hospital público de Santarém. Correu tudo muito bem.

É daquelas pessoas que gosta de estacionar o automóvel à porta de todos os locais onde vai?

Sou daquelas que leva o carro até à porta de todos os locais onde vou, sou muito comodista.

Sabe cozinhar ou prefere apreciar a comida no prato? Qual é a sua especialidade?

Sei cozinhar, gosto de cozinhar e as minhas especialidades, de que todos gostam muito, são sopa de peixe e açorda de marisco.

No Natal o que não pode faltar na sua mesa?

Na mesa de Natal não podem faltar chocolates, tarte de amêndoa e bolo de bolacha.

Era capaz de viver sem música?

Não sei viver sem música e em todo lado tem de haver música, em casa, no trabalho e no carro.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode?

Não há animal que gostasse de ter e não tenha. Tenho dois cães e 100 canários.

Fazem falta mais mulheres na política?

As mulheres fazem falta na política porque são mais persistentes e eficazes.

Qual foi a sua maior extravagância?

A minha maior extravagância foi comprar um casaco de 200 euros.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

O que mais aprecio nas pessoas é a sinceridade, a honestidade e o sentido de humor.

Qual a promessa que fez a si própria mais vezes no início de cada ano e que vai continuar a fazer porque ainda não conseguiu cumpri-la?

Normalmente faço todos os anos a promessa de deixar de fumar, mas falho sempre.

A justiça é igual para todos?

Não, a justiça não é igual para todos, infelizmente. Temos tido vários casos no nosso país que mostram claramente isso.

À mesa, de que lado do prato é que deve ser colocado o telemóvel ou smartphone?

À mesa não deve haver tecnologia nenhuma, para mim é lugar sagrado.

Tem a profissão que gostaria de ter?

Gosto muito da minha profissão e estou feliz.

Sente-se livre?

Sinto-me bastante livre e não poderia ser doutra forma, se não fosse assim, não era feliz.