Isabel Oliveira

Gosta de touradas?

Gosto mais de picarias.

Alguma vez frequentou uma praia de nudismo?

Não, mas nos passeios pelo areal já me encontrei com nudistas.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Açorda. Pão preparado daquela forma nem pensar.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional ou mudarmos o actual?

Não. Pode não ser actual mas faz parte da nossa história, faz-me arrepiar.

Quais as datas importantes que costuma celebrar?

Páscoa, Natal e os aniversários dos familiares.

Tem algum segredo que lhe tenham pedido para guardar?

Sim, os segredos não se contam...conta a amizade.

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quero namorar com o/a agricultor/agricultora, por exemplo? Já se inscreveu em algum?

Nunca me inscrevi em nenhum programa deste tipo mas gostava de participar num de sobrevivência.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema?

Já tem uns anos, fui ver Dunkirk.

Há alguma coisa que não seja cara?

Neste momento está tudo caro. Dos produtos que compro acho que o que aumentou mais foi o arroz.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Estudava mais. Gostava de ter a licenciatura em jornalismo.

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

Não sou pessoa de arrependimentos. O que está feito, feito está.

Tem algum sonho que se repita regularmente?

Normalmente ando tão cansada que, se sonho, não me recordo.

Alguma vez pensou fazer uma operação plástica?

Não, sinto-me bem como sou. Só em caso de acidente ou uma mastectomia.

Sabe para onde levam e o que fazem ao lixo que coloca nos contentor/es?

Depois da recolha o lixo é separado em resíduos orgânicos dos outros e tem destinos diferentes: o aterro ou a central de valorização orgânica.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas devia ser obrigatório algum exame?

Sim, para andar de bicicletas nas ruas e estradas, todos devíamos fazer exame. Os garotos, então, não têm cuidado nenhum.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si isso incomoda-a?

Dou-lhes privacidade, acho que é o que toda a gente quer. Sejam hetero ou homo.

Os políticos são todos corruptos?

Ui!Penso que não, mas nos últimos tempos a imagem dos políticos não está limpa.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Neste momento está tudo em condições.

Alguma vez comprou um desumidificador?

Comprei um desumidificador porque a minha casa é muito húmida.

Costuma mudar regularmente de operadora de telecomunicações?

Há anos que tenho a mesma operadora de telecomunicações.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias? E se isso fosse possível, o que fazia nos restantes dias? Passeava ou arranjava outro emprego?

Por mim seria óptimo. Teria de fazer 40 horas em quatro dias. Mas quatro dias de folga também me seduzem (umas mini férias). Sei de países onde isto se aplica.

A Inteligência Artificial tem vindo cada vez mais a ser usada e recentemente até surgiram aplicações que podem ser usadas para escrever textos para jornais e trabalhos escolares. Tem alguma opinião sobre o assunto?

Se calhar vai haver mais desemprego e os garotos não se esforçam para fazer os trabalhos escolares.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Gostei de andar na escola e houve professores que me marcaram.

Teve que recorrer recentemente a um serviço público (renovar carta ou cartão do cidadão, ir a uma consulta médica, etc...) como correu?

Fui ao centro de saúde a uma consulta de rotina, foi rápido e fui bem atendida.

O que lhe provoca um sono irresistível?

Um debate político.

Quantos cafés bebe por dia? E porque os bebe?

Adoro café e sou viciada, cheguei a beber oito cafés por dia, agora bebo no máximo dois.

Costuma praticar exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Pratico Dança de Salão, com um grupo de jovens (entre os três e os 53 anos), numa pequena aldeia perto do local onde moro.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Por ter lidado com alguns acidentes de trabalho talvez esteja mais calejada e aparente estar mais calma. Num desses acidentes lembro-me de ter respirado fundo algumas vezes e dirigi-me ao local para prestar os primeiros socorros e tomar nota da ocorrência.