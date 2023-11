Henrique Prudêncio

Sabe quantos anos de garantia obrigatória têm as coisas que compramos novas? E qual o prazo de garantia para as usadas?

Nos bens novos penso que varia entre três e cinco anos. Sobre os usados sinceramente não sei se há obrigatoriedade.

Alguma vez teve que mandar arranjar alguma coisa que estava no prazo de garantia?

Sim, um electrodoméstico. Trocaram por um novo sem grandes perguntas.

Era capaz de matar uma galinha um coelho ou outro animal para cozinhar? E era capaz de se tornar vegetariano?

Estamos todos mais padronizados/covetizados, mas se necessário claro que sim, são as nossas raízes. Como muitos vegetais e fruta, mas não me acho capaz de me tornar vegetariano.

Quando se confronta com uma pessoa ignorante o que lhe apetece fazer?

Ensinar-lhe o pouco que sei, se a pessoa tiver vontade de aprender.

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quem quer namorar com o/a agricultor/a, por exemplo?

Sem desprimor por ninguém, tenho zero interesse no tema, não vejo, não recomendo, nem participo.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região?

O último foi na Monumental Celestino Graça.

Há alguma coisa que não seja cara?

Tudo está caro, mas o ramo alimentar teve um crescimento de preços exponencial.

Tem algum sonho que se repita regularmente?

Sonho ter tempo infinito…para estar em família, com amigos, para viajar, para ler livros, para fazer desporto, mas acordo sempre.

Alguma vez pensou fazer uma operação plástica?

Nunca tal me passou pela cabeça, mas nada tenho a opor. E se fosse reconstrutiva nem pensava duas vezes.

Se os padres pudessem casar a Igreja Católica beneficiava com isso?

Como diria o Santo Padre, na igreja cabem todos, todos sem excepção. O casamento ou o celibato deveria ser uma opção individual dos sacerdotes, a igreja sairia mais forte e com maior aderência à realidade.

O boxe é um desporto?

Sim, é um desporto de combate, mas de uma nobreza enorme.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas devia ser obrigatório algum exame?

Por que não ter noções básicas de condução e código logo na escola, complementado com um exame, para poderem andar na via pública (extensivo às trotinetas e afins)?

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si isso incomoda-o?

Nada. Respeito a vida de cada um, desde que não choquem, quer sejam casais heterossexuais ou homossexuais. Há regras de convivência, decoro e respeito que valorizo muito.

Os políticos são todos corruptos?

Não quero, nem posso acreditar nisso, mas vivemos tempos conturbados e com valores muito rasteiros.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde? E perto de onde mora há algum hospital privado?

Tenho seguro de saúde, é um “fringe benefit” que valorizo muito. Sim, tenho hospital público ou privado.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação ou vive o seu dia-a-dia sem se preocupar muito com isso?

Ninguém fica indiferente ao impacto que teve nas populações afectadas directamente pelo conflito. Esta guerra teve um efeito brutal no custo da energia e das matérias-primas, por defeito na inflação e por consequência nas taxas de juros, bem como em toda a geopolítica mundial. Não haverá um ser humano que não tenha sentido o seu efeito.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias? E se isso fosse possível, o que fazia nos restantes dias? Passeava ou arranjava outro emprego?

Vejo-a como uma possibilidade muito remota. Se ocorrer com certeza que ocuparei esse dia a trabalhar.

A Inteligência Artificial tem vindo cada vez mais a ser usada e recentemente até surgiram aplicações que podem ser usadas para escrever textos para jornais e trabalhos escolares. Tem alguma opinião sobre o assunto?

Sim ao progresso e às novas tecnologias, mas com redobrado cuidado com as gerações que estamos a criar. Relembro a frase que li num livro de um conterrâneo: “… o trabalho sem ética é como o doping no desporto…”.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Sim, todo o percurso académico ajudou-me a formar como homem e como profissional, sobre os professores, tive de tudo, de mestres a pessoas inócuas.