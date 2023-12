Luís Amaral

Já consegue associar a cor verde à defesa do ambiente ou quando pensa em verde pensa noutras coisas. Em que pensa normalmente quando se fala de verde?

Como se costuma dizer o verde é esperança. Concordo e associo a cor ao ambiente, vejo árvores, floresta, vegetação… Gosto do verde, mas simpatizo muito mais com o vermelho.

Já lhe aconteceu segurar uma porta para alguém passar, por exemplo e a pessoa passar sem olhar para si nem lhe agradecer?

Já me aconteceu. Nem todos somos iguais e se fossemos era complicado. Fui educado assim por isso fiquei bem e com a noção que fiz o que devia ser feito.

Já foi vítima de alguma burla?

Fui abordado por um homem que fazia um peditório num hipermercado. Fiquei com a pulga atrás da orelha e fui ter com o segurança do estabelecimento para saber se o dito peditório estava por eles autorizado no estabelecimento. Não estava, nem tinham conhecimento. Ficou tudo resolvido pelo melhor.

Quais são os principais problemas ambientais na sua área de residência e de trabalho? Como acha que podiam ser resolvidos?

Mais ecopontos, mais consciência e participação das pessoas a separar os materiais assim como a limpeza de terrenos abandonados onde depositam tudo e mais alguma coisa.

Ir comprar roupa ou sapatos dá-lhe prazer? E gosta de fazer essas compras sozinho ou acompanhado?

Vou porque é necessário. Em situações do dia-a-dia vou quase sempre sozinho, não gosto de perder muito tempo. Para ocasiões mais especiais costumo ir acompanhado, não sou muito bom em combinações por isso peço ajuda.

Quando tem uma dor de cabeça toma imediatamente um comprimido ou espera que passe?

Não sou muito adepto de comprimidos, ainda aguento um bocadinho para ver se a dor passa, mas rendo-me depressa. Acabo por tomar. Acho a dor muito desconfortável.

Lembra-se da maior extravagância que fez na sua vida?

Nunca fui de grandes extravagâncias. Talvez uma viagem que fiz à República Dominicana. De resto há sempre aquele gasto com os amigos em festas ou jantares, férias de Verão, mas tudo dentro dos limites.

Os programas de culinária da televisão abrem-lhe o apetite?

E dão-lhe vontade de cozinhar?

Não me abrem o apetite porque gosto de massa bruta e caseira mas mesmo assim de vez em quando experimento fazer algumas coisas. O resultado é uma desgraça total.

Costuma fazer exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Por vezes caminhadas e bicicleta. Nunca frequentei um ginásio.

Dos conselhos que costumam dar para preservar o planeta quais os que não consegue seguir?

Fechar a torneira enquanto lavo os dentes e quando me ensaboo no banho. Sinceramente, não consigo responder porquê. Nunca foi costume, não sei.

Tenta aproveitar as promoções dos supermercados ou não liga e compra o que precisa?

Sempre que posso aproveito todas as promoções possíveis. A vida cada vez está mais cara, tudo o que vier mais barato é bem-vindo.

Costuma mudar regularmente de operadora de telecomunicações?

Nunca mudei de operadora, não procuro o mais barato, mas sim o bom serviço que me proporcionam.

É capaz de cantar um fado do princípio ao fim? Qual?

Gosto de ouvir, mas cantar sou um zero à esquerda. Adoro “O melhor de mim“ da Mariza.

Com que idade é que acha que se vai reformar?

Aos 65, talvez…. mas não me preocupo com isso, nem sei se lá chegarei por isso vivo o dia-a-dia e depois logo se verá.

Já fez alguma viagem de férias a um país estrangeiro?

Suíça e República Dominicana. Mas gostava muito de conhecer a Austrália.

Acha possível virmos a sofrer atentados terroristas como os que acontecem noutros países?

Acredito que sim, com as facilidades que damos nas entradas e saídas espero que isto não se complique mesmo.

Tem alguma tatuagem ou já pensou em fazer uma?

Não tenho nenhuma. Queria tatuar o rosto do meu pai, mas financeiramente era um pouco para além do orçamento. Tenho em mente tatuar algumas datas que marcaram a minha vida, sempre fica mais em conta, mas é um caso ainda a pensar.

Alguma vez sentiu orgulho em ser cidadão europeu?

Desde que nasci.