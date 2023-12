Tiago Louro

Gosta de conduzir? Já teve que ‘soprar no balão’?

Gosto, claro. Já me calhou soprar três ou quatro vezes… felizmente sempre com final feliz. Todos devemos de ter a responsabilidade sempre que nos fazemos à estrada, independentemente de ser de carro ou em qualquer outro tipo de transporte.

Alguma vez teve de mudar um pneu?

Este ano já mudei dois ou três e nenhum deles no meu carro. Não deixo de parar quando vejo que alguém está atrapalhado e que posso ajudar.

Lembra-se da última vez que usou a bicicleta como meio de transporte?

Lembro pois, ainda esta semana usei. Gosto muito de andar de bicicleta, tanto como desportista como para me deslocar a qualquer local.

A que petisco não resiste?

A uma boa tábua de presunto, porque é simples. O petisco, na maioria dos casos, é partilhado em família ou com amigos. Perfeito é quando juntamos a família e os amigos… Portanto é sempre motivo de alegria e boa companhia.

Ainda há dinheiro para comer fora?

Dada a conjuntura actual temos de fazer bem as nossas contas. No entanto sobra sempre espaço para levar a família a almoçar ou jantar fora.

Era capaz de se tornar vegetariano?

Não. Pelos menos a 100%. Gosto muito de uma bela costeleta de novilho. Contudo, tenho adequado cada vez mais a alimentação em casa, de modo saudável para criar bons hábitos aos mais pequenos.

No Verão caracóis e cerveja caem bem?

Gosto muito de uma cerveja, ou melhor, de várias (riso). De caracóis já gostei mais, prefiro uma boa amêijoa à Bolhão Pato.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Ui, tantos… Não sou muito a favor de insectos, certamente esse seria um deles…

Sabe cozinhar? Qual é a sua especialidade?

Sei e tenho gosto pela cozinha. Lá em casa sou o chefe de cozinha. Tenho várias especialidades. Tudo que seja comida de forno e de tacho adoro, seja carne ou peixe.

Quando convida amigos para jantar escolhe sempre vinhos do Ribatejo ou tem outras preferências?

Os vinhos são escolhidos de acordo com o que se vai servir. No entanto existe todo um trabalho de selecção de garrafeira. Dou preferência aos vinhos da nossa zona, mas não deixo de apreciar um bom vinho do Douro ou do Alentejo.

Quem gostava de convidar para lanchar?

Para lanchar convido sempre os meus filhos. São a melhor companhia e consigo dar autonomia para prepararem o lanche para eles e para os papás. É uma boa oportunidade de os ajudar e de poderem aprender.

Qual o seu prato preferido de bacalhau?

À Zé do Pipo. Adoro quando a minha sogra faz.

Já aderiu à moda de correr/caminhar? O que acha desta moda?

Não aderi, mas respeito e acho que quem faz, faz muito bem. O exercício físico é saudável e todos deviam fazer, independentemente das idades. Faço o meu desporto e sou o primeiro a motivar os outros.

Costuma dar dinheiro a mendigos na rua?

Vejo por vezes pessoas com dificuldades ou que nunca tiveram uma oportunidade na vida. A esses não dou dinheiro, mas se for no supermercado pergunto o que faz falta e compro alguma coisa de fruta ou pão.

Dá dinheiro aos arrumadores?

Não dou, com uma excepção: se tiver algum cão ao pé tento trazer um biscoito ou paté para o cão. Os carros todos têm sensores ou câmara hoje em dia, já se paga parques e ainda ter que dar a uma pessoa… Não estou para isso…

Costuma dar a vez a pessoas mais idosas na fila do supermercado?

Sempre. Acontece por vezes darem a mim também quando só levo um produto na mão e a pessoa da fila à minha frente tem o carrinho cheio. Já ajudei, inclusive, a arrumar as compras. Há valores que nos ensinam em criança e que fazem parte da nossa educação.

Acha que o sistema de justiça funciona em Portugal?

Funcionar não sei, agora que se fala muito dele, sim. O Sócrates, o Ricardo Salgado, os anos a passar... Enfim, prefiro não comentar.

Vale a pena ir votar?

Claro que vale, desde que seja um voto responsável e não uma brincadeira de cruzes.

Gosta de ir votar?

Normalmente o dia de eleições é no fim-de-semana logo, crianças, actividades, etc, etc... ocupam-nos o tempo todo. Planeio de modo a ir na abertura ou próximo do fecho. Mas vou sempre votar.

Ainda acredita nos políticos?

Qual é a pergunta que se segue??