Sónia Simões

A instalação de câmaras de vídeo é uma boa maneira de combater a criminalidade?

É um começo para ajudar a combater a criminalidade mas ainda estamos longe de atingir esse objectivo.

Tem alguma preocupação especial com o ambiente?

Sim, faço a minha parte na separação do lixo em casa e na poupança energética e de água, sempre que possível.

Sabe quantos anos de garantia obrigatória têm as coisas que compramos novas? E qual o prazo de garantia para as usadas?

A garantia para as duas é de três anos.

Alguma vez teve que mandar arranjar alguma coisa que estava no prazo de garantia?

Já tive que o fazer com um ferro de engomar. Trocaram por outro e nunca mais tive problemas.

Era capaz de matar uma galinha, um coelho ou outro animal para cozinhar? E era capaz de se tornar vegetariana?

Não sou capaz de matar animais, mas também, até à data, nunca pensei em tornar-me vegetariana.

Quantos espelhos tem em casa?

Usa-os muitas vezes?

Tenho dois espelhos em casa mas a sua utilização depende muito do meu estado de espírito. (riso)

Vale a pena ir votar?

Claro. Toda a população deveria votar. É um direito e um dever de todos os cidadãos num país democrático.

Gosta de cozinhar?

Não gosto muito de cozinhar, para não dizer que não gosto nada! Mas adoro comer e adoro bacalhau com natas.

Ainda há dinheiro para ir a um bom restaurante?

Vai havendo. De vez em quando vamos.

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quero namorar com um agricultor/agricultora, por exemplo? Porquê? E já se inscreveu em algum?

Não, nem pensar. Nem tenho intenção de o fazer.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema? E lembra-se qual foi?

Sim, foi em Setembro, o The Nun 2.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região?

No cine-teatro já vi alguns, principalmente teatros de revista.

Tem algum segredo guardado há muitos anos que lhe tenham pedido para guardar?

Já não. Maioritariamente, os segredos eram do tempo da escola, agora já passou tudo.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

O sofá e o aquecedor, no tempo frio.

Quantos cafés bebe por dia?

Não bebo café, não gosto.

Há alguma coisa que não seja cara?

Na altura do ‘campeonato’ em que estamos acho que está tudo caro. De semana para semana as coisas aumentam sempre mais.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Se voltasse a ter 15 anos fazia exactamente o mesmo. Tive uma infância e juventude felizes.

Costuma arrepender-se?

Não, nem por isso.

Tem algum sonho que se repita regularmente?

Na maioria da vezes nem me lembro com o que sonho.

Alguma vez pensou fazer uma operação plástica?

Nunca pensei nisso. Estou bem assim.

Se os padres pudessem casar a Igreja Católica beneficiava com isso?

Não tenho uma opinião formada em relação a esse assunto.

O boxe é um desporto?

Sim, é um desporto de combate.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio?

Leio alguma que me pareça útil.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas, devia ser obrigatório algum exame?

Penso que não. Acho que devia haver mais ciclovias.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si incomoda-a?

Não me incomoda. Aceito as diferenças e os gostos de cada um.

Os políticos são todos corruptos?

Não sei se todos os políticos são corruptos, mas pelo que vemos todos os dias nas noticias é difícil acreditar que algum escape.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde? E perto de onde mora há algum hospital privado?

Sim, porque auxilia nos valores do serviço de saúde. O hospital privado mais perto é o da CUF, em Santarém.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação ou vive o seu dia-a-dia sem se preocupar muito com isso?

A guerra na Ucrânia preocupa-me imenso porque não podemos pensar que só acontece aos outros. Acho que a Humanidade está a caminhar a passos largos para a sua própria destruição e preocupa-me o futuro de todos nós.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

A ponte da Chamusca é um grande problema.

Tem desumidificador em casa?

Felizmente não tenho problemas de humidade em casa.