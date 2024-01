Nuno Hilário

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

Formações online depois das 22h00.

Costuma praticar exercício físico? Em casa ou no ginásio?

No ginásio. Em casa só alongamentos e pouco mais, nos dias em que a preguiça não deixa sair para o ginásio.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Essa é boa. Sou por natureza calmo. Normalmente tento prever o resultado final e se achar que a minha calma vai dar resultado, vou conscientemente agir para obter esse resultado. Regra geral agir sem calma só piora, não ajuda em nada.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema?

E lembra-se qual foi?

Lembro. Foi o Napoleão.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região?

Ao ar livre foram vários. Em sala, recentemente, lembro-me do concerto de final de ano do Conservatório de Música de Santarém no CNEMA e dos Monólogos da Vacina no Cartaxo.

Há alguma coisa que não seja cara?

A água não é cara. Em relação às coisas que mais aumentaram, destaco o papel que passou quase para o dobro.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Aproveitava o facto de não ter as responsabilidades do mundo adulto e empresarial. Passaria mais tempo com as pessoas de quem gosto.

Costuma arrepender-se?

O arrependimento faz parte do progresso. É um sentimento de mudança e vontade de melhorar. Sim costumo arrepender-me. Não conseguir organizar-me para ter mais tempo de qualidade com a família.

Se os padres pudessem casar, a Igreja Católica beneficiava com isso?

Não sou de opinar sobre hábitos de outras pessoas, mas penso que sim. Acredito que para nos sentimos completos precisamos de uma família, cônjuge e filhos.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio? Tem alguma utilidade?

Leio alguma. Sou da geração que comia ao pequeno-almoço a ler os rótulos das embalagens de cereais. Por isso ainda tenho curiosidade de ler alguma publicidade em papel cuja temática me interesse.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas devia ser obrigatório algum exame?

Com tantas trotinetas na rua, penso que mais do que nunca deveria ser necessário algum exame de regras para circular na via pública para segurança de todos.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si, isso incomodaria-o?

Sim. Não quer dizer que faça alguma coisa, pois respeito todos, mas admito que é algo não me deixa muito confortável.

Os políticos são todos corruptos?

Essa é complicada. Acredito que as pessoas no geral agem de boa fé, mas quando atingem algum poder têm o hábito de fazer escolhas no seu próprio interesse. Por isso, nem todos são corruptos, ainda há muito boa gente. Penso que um dos grandes problemas seja a questão partidária, ou seja, os militantes e simpatizantes defendem o seu partido como um clube de futebol, independentemente das asneiras que fazem.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Falta de passeios.

Alguma vez comprou um desumidificador?

Já. Para retirar excesso que humidade dentro de casa no Inverno.

Costuma mudar regularmente de operadora de telecomunicações?

Só mudo quando estou mal servido e preciso de melhorar algum serviço ou valor.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Sim. No geral fiquei com boa memória deles. Pode ter sido sorte, mas não me lembro de ter tido maus professores.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar? Sem carro podia ter o mesmo emprego?

Fica a cerca de 2km, cerca de 4 minutos. Não tenho que usar carro para chegar ao trabalho, mas como preciso de ter carro no trabalho para outras deslocações, não o faço. Sem carro poderia ir para o local de trabalho, mas as visitas a imóveis e deslocações a organismos públicos seriam mais difíceis.

Teve que recorrer recentemente a um serviço público? Como correu?

Sim, tive recentemente uma consulta médica. Fui bem atendido e o tempo de espera foi o normal.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional ou mudarmos o actual?

Não. Acho que a história deve ser preservada.

Vale a pena ir votar?

Quero pensar que sim. Gostava era que houvesse mais opções sem ser sempre mais do mesmo. Alguém com vontade de servir o país e a população e não o partido.