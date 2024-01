Inês Carrusca

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Ocupar a mente com a procura de uma solução.

Vale a pena ir votar?

Claro, o poder de decisão é um dos aspectos que acompanham o ser humano a longo prazo.

Quando se confronta com uma pessoa ignorante o que lhe apetece fazer?

Tento exaustivamente explicar o meu ponto vista, até que desisto.

Quantos espelhos tem em casa?

E usa-os muitas vezes?

Três ou quatro, mas com pouca utilização da minha parte. Mas são óptimos para decorar uma casa.

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quer namorar com o/a agricultor/agricultora, por exemplo?

É algo a que, por vezes, assisto para fugir ao stress do dia a dia, mas participar nunca foi um desejo.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema?

Fui com as minhas filhas ver Trolls 3, um filme de animação.

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

Sim, quando cometo algum erro que possa ter consequência no meu quotidiano ou de alguém. Arrependo-me de não ter feito Faculdade.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio? Tem alguma utilidade?

Normalmente folhetos de supermercado. Com os preços todos os dias a aumentar, uma poupança vem sempre a calhar.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas devia ser obrigatório algum exame?

Não.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde?

Tenho, pois infelizmente ainda não me foi atribuído médico de família em Tomar.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação ou vive o seu dia-a-dia sem se preocupar muito com isso?

Nesta altura ainda mais, não só no aspecto económico, porque tudo tem aumentado por causa da guerra, mas também pelo lado humanitário. Nesta altura do ano deve ser extremamente frio e pessoas, principalmente crianças, sem condições de habitação.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

A falta de médico de família.

Costuma mudar regularmente de operadora de telecomunicações?

Não, estou satisfeita.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias? Se isso fosse possível o que fazia nos restantes dias? Passeava ou arranjava outro emprego?

Hoje em dia já tenho dois trabalhos, mesmo com cinco dias de trabalho. Penso que para mim seria como uma folga.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Sim. Devia ter andado muito mais tempo. Tenho imensa pena de não ter aproveitado mais e melhor o meu tempo académico.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar? Sem carro podia ter o mesmo emprego?

Fica a três quilómetros e uso carro por ser mais rápido e o clima de Tomar por vezes também não ajudar. Temos dias de muito calor no Verão ou no Inverno muito frio.

Teve que recorrer recentemente a um serviço público (Renovar carta ou cartão do cidadão, ir a uma consulta médica, etc...) como correu?

Sim, muito burocrático e lento. Mas acredito que com as pessoas certas no Poder isso pode ser mudado de dia para dia.

Alguma vez pediu um livro de reclamações?

Sim. Sempre que senti necessidade de resolver uma situação que não esteja ao alcance dos colaboradores.

Tem algum segredo guardado há muitos anos que lhe tenham pedido para guardar?

Alguns, há coisas que são só nossas e que não devem ser partilhadas com ninguém.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

Um filme maçador.

Quantos cafés bebe por dia?

Dois a três por dia.

A instalação de câmaras de vídeo vigilância é uma boa maneira de combater a criminalidade?

Sim, no local onde morei anteriormente foram instaladas e o índice de criminalidade desceu bastante.

Tem alguma preocupação especial com o ambiente? Separa o lixo em casa, desliga as luzes quando não estão a ser necessárias, não usa o carro quando não é mesmo necessário ou tenta poupar água, por exemplo?

Faço a separação de resíduos domésticos contudo tenho a noção que continuo a gastar água a mais. Estou a trabalhar no sentido de melhorar esse aspecto.

Já alguma vez teve de mudar um pneu do carro?

Sim, e até mudei alguns de outros carros.