Telmo Lourenço

Gosta de touradas?

Não muito. Gosto de ver as picarias e até gosto de ver os forcados, mas não sou fã do “espetar” e andar a cavalo a picar o animal.

Alguma vez frequentou uma praia de nudismo?

Não e não tenho muita curiosidade.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Talvez uma “especialidade” de algum país asiático, mas de resto o meu problema é mesmo gostar de tudo.

Subscrevia uma proposta para haver outro hino nacional ou mudarmos o actual? E o que devia ser mudado?

Não. Subscrevia sim uma proposta para o hino nacional ser entoado mais vezes, tanto em eventos, como nas escolas. Sinto que há alguma falta de patriotismo nos dias de hoje.

Quais as datas importantes que costuma celebrar?

Aniversários de família e amigos chegados, de resto o Natal é das que gosto mais, não só o dia, mas a temporada natalícia em si, tem um encanto especial.

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quero namorar com um agricultor/agricultora, por exemplo?

Não e também nunca me inscrevi em nada.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema? Lembra-se qual foi?

Lembro-me da última vez que fui ao cinema, mas não me lembro do filme. O que me ficou na memória foi a falta de civismo no cinema. As constantes conversas e comentários durante o filme fizeram-me ainda mais adepto de serviços de ‘streaming’.

Há alguma coisa que não seja cara?

Nos dias de hoje está tudo caro, mas o “obrigado”, o “bom dia”, o “estás bem?” para com o próximo, esses continuam baratos e são mais importantes do que nunca.

Dos produtos que costuma comprar qual foi o que aumentou mais?

O café, desde o início do ano, está um abuso.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Mudava algumas coisas, algumas escolhas, mas tentava apreciar mais o tempo e as pessoas que ficaram para trás.

Tem algum sonho que se repita regularmente?

Não, sonho muito acordado, mas durmo que nem um calhau.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio? Tem alguma utilidade?

Sim, a dos supermercados. Por vezes tem promoções ou artigos interessantes.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si incomoda-o?

Não, cada um sabe de si e do que o faz feliz.

Os políticos são todos corruptos?

Na sua maioria.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Moro nas Areolas, no Pinheiro Grande, e ainda não existe sistema de esgotos... em 2024.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias? E se isso fosse possível, o que fazia nos restantes dias? Passeava ou arranjava outro emprego?

Essa possibilidade não é viável, na minha opinião. Só para grandes empresas e de serviços mais administrativos. Não digo que não gostasse desse formato, mas não o acho viável.

A Inteligência Artificial tem vindo cada vez mais a ser usada e recentemente até surgiram aplicações que podem ser usadas para escrever textos para jornais e trabalhos escolares. Tem alguma opinião sobre o assunto?

A IA está a ser desenvolvida para haver uma maior autonomização de processos e trabalhos, não necessariamente para nos “roubar” pois se aprendermos a usar essa ferramenta podemos ser mais produtivos mesmo em áreas que não dominamos tão bem.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Gostei muito da escola e tenho saudades. Os professores que tive foram, na sua maioria, bastante bons.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar? Sem carro podia ter o mesmo emprego?

De momento fica a 25km pois a agência é no Tramagal. Sem carro seria impossível ir trabalhar.

Quantos cafés bebe por dia? E porque os bebe?

Em média três. De manhã preciso desse “empurrão”, depois de almoço e de jantar porque sem café não é a mesma coisa.

Costuma praticar exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Sim, três vezes por semana, na hora de almoço, pratico exercício num ginásio.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Respirar, parar e pensar nas minhas opções, de cabeça quente nunca se resolve nada.