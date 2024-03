Nuno Fialho

Alguma vez teve de mandar arranjar alguma coisa que estava no prazo de garantia?

Mandei arranjar um automóvel que estava no prazo de garantia. Foram 17 meses de luta com recurso a advogado, até o problema ser resolvido com a colocação de um motor novo.

Era capaz de matar uma galinha um coelho ou outro animal para cozinhar?

Sim!

E era capaz de se tornar vegetariano?

Não!

Gosta de cozinhar?

Gosto de cozinhar e aprecio comida tradicional portuguesa e angolana.

Quando se confronta com uma pessoa ignorante o que lhe apetece fazer?

Beber um chá!(Risos)

Quantos espelhos tem em casa? E usa-os muitas vezes?

Tenho vários espelhos em casa e uso-os duas vezes por dia!

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quem Quer namorar com o/a agricultor/a, por exemplo?

Nunca na vida!

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema?

E lembra-se qual foi?

Top Gun - Maverick.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região? Qual?

Sim, ao Cineteatro de Benavente.

Há alguma coisa que não seja cara? Dos produtos que costuma comprar qual foi que aumentou mais?

O pão.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Fazia tudo o que não fiz na altura!

Costuma arrepender-se?

Pouco.

Qual é o seu maior arrependimento?

Aproveitar melhor o tempo!

Tem algum sonho que se repita regularmente?

Sim. Passear na praia!

Alguma vez pensou fazer uma operação plástica?

Não, porque o meu melhor perfil está do lado de dentro e não por fora! (Risos)

Se os padres pudessem casar a Igreja Católica beneficiava com isso?

Pelo menos falavam com conhecimento de causa!

O boxe é um desporto?

Sim, desporto olímpico!

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio?

Sim.

Tem alguma utilidade?

Nem por isso!

Sabe para onde levam e o que fazem ao lixo que coloca no contentor?

Sim, sei!

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas devia ser obrigatório algum exame?

Sim, o código da estrada deveria ser dado na escola!

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si isso incomoda-o?

Não. O amor não tem idade nem género!

Os políticos são todos corruptos?

Para haver excepções, diria que 99% são! (Risos)

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde?

Tenho um seguro de saúde porque o Serviço Nacional de Saúde não funciona!

Perto de onde mora há algum hospital privado?

O mais perto fica a 40 quilómetros de distância.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação ou vive o seu dia-a-dia sem se preocupar muito com isso?

Preocupa-me e muito!

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Todos os que enfrentamos em Portugal: saúde, educação e segurança.

Algum vez comprou um desumidificador?

Sim, porque tenho bastante humidade em casa.

Costuma mudar regularmente de operadora de telecomunicações?

Não mudo porque são todas iguais.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias?

Portugal não tem estrutura para isso.

A Inteligência Artificial tem vindo cada vez mais a ser usada e recentemente até surgiram aplicações que podem ser usadas para escrever textos para jornais e trabalhos escolares. Tem alguma opinião sobre o assunto?

A I.A. é reflexo das últimas gerações (quanto menos fazem melhor)...

Gostou de andar na escola? Com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Gostei de andar na escola e admiro alguns professores, mas outros nem por isso.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho e tem de usar carro para lá chegar?

Fica a dois quilómetros, mas não passo sem carro porque sou comercial!

Teve que recorrer recentemente a um serviço público? Como correu?

Renovei o Cartão de Cidadão e correu bem.