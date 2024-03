Lélia Silva

Alguma vez teve que mandar arranjar alguma coisa que estava no prazo de garantia?

Mandei arranjar um ferro eléctrico mas fiquei um mês à espera da reparação, o que me obrigou a ter de comprar outro.

Era capaz de matar uma galinha, um coelho ou outro animal para cozinhar?

Não era capaz, foi algo que sempre me fez confusão, só de ver. Eu sou ovo-lacto-vegetariana, não como carne nem peixe.

Quando se confronta com uma pessoa ignorante o que lhe apetece fazer?

Não vale a pena entrar em conflitos.

Quantos espelhos tem em casa? Usa-os muitas vezes?

Não tenho muitos e uso-os apenas quando me estou a vestir ou a pentear.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região? Qual?

Numa sala, não me lembro. Só no Cnema, na Feira da Agricultura.

Há alguma coisa que não seja cara? Qual? Dos produtos que costuma comprar qual foi o que aumentou mais?

Está tudo mais caro. Do que costumo comprar, talvez as verduras, a fruta, os ovos e o azeite sejam os produtos que tiveram maior aumento.

Se voltasse a ter 15 anos o que faria?

Provavelmente faria o que fiz na altura.

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

Não me costumo arrepender do que possa ter feito, só do que não fiz como, por exemplo, não tirar um curso superior.

Alguma vez pensou fazer uma operação plástica?

Não, não está na minha lista de “desejos”.

Se os padres pudessem casar a Igreja Católica beneficiava com isso?

Penso que sim. Se ser padre fosse encarado como uma profissão talvez existissem mais pessoas disponíveis para a exercer. Além disso podiam evitar-se alguns “pecados” que por aí se praticam.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio? Tem alguma utilidade?

Não costumo ter publicidade na caixa do correio. E hoje está tudo disponível na Internet, não percebo porque ainda se gasta tanto papel.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas devia ser obrigatório algum exame?

Sim, para as pessoas terem a noção das regras e sinais de trânsito.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si isso incomoda-a?

Não me incomoda, respeito as ideias dos outros.

Os políticos são todos corruptos?

Todos não sei, mas a maioria é com certeza.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde?

Já pensei nisso para ter acesso a alguns serviços de saúde com mais rapidez mas um bom seguro de saúde não é barato.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação ou vive o seu dia-a-dia sem se preocupar muito com isso?

Causa-me muita preocupação.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

A falta de médicos de família.

Alguma vez comprou um desumidificador? Porquê?

Sim, tenho um há anos e dá jeito. Quando há muita humidade em casa resulta.

Costuma mudar regularmente de operadora de telecomunicações?

Só mudei uma vez. Estive sempre com a mesma operadora, que tinha um bom tarifário, mas no ano passado alteraram as condições e aí mudei.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias? Se isso fosse possível o que fazia nos restantes dias? Passeava ou arranjava outro emprego?

Pode ser algo para o futuro, mas para já não me parece plausível. Eu certamente aproveitaria o tempo para passear e fazer algumas tarefas domésticas, arranjar outro emprego não faria sentido na minha perspectiva.

A Inteligência Artificial tem vindo cada vez mais a ser usada e recentemente até surgiram aplicações que podem ser usadas para escrever textos para jornais e trabalhos escolares. Tem alguma opinião sobre o assunto?

Se por um lado faz parte da evolução, por outro acaba por contribuir para o desemprego e isso é mau.

Gostou de andar na escola? Com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Gostei de andar na escola e tive bons professores.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar?

A distância da minha casa ao trabalho são cerca de 15 quilómetros e desloco-me em carro próprio. Se não tivesse carro teria que usar transportes públicos.

Teve que recorrer recentemente a um serviço público? Como correu?

Renovei a carta de condução e o cartão de cidadão online. Foi bom porque não tive que recorrer ao espaço físico.