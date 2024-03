Nuno Oliveira

Qual a sua actividade preferida?

Montar a cavalo.

Tem a profissão que gostaria de ter?

Com certeza, gosto muito do que faço.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode?

Para além dos animais domésticos, sou um grande fã da chita, animal que admiro muito mas, por motivos óbvios, não se pode ter em casa.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Alcatroar as estradas que envolvem a nossa zona.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Enquanto miúdo nunca gostei da escola. A ideia que tinha dos professores é que eram todos uma seca. Hoje sou pai, claro, o discurso em casa é completamente diferente.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar?

Moro dentro da quinta onde trabalho, só tenho que descer umas escadas, o que é óptimo.

Sabe cozinhar ou prefere apreciar a comida no prato? Qual é a sua especialidade?

Não sei cozinhar, no entanto sou um bom garfo, aprecio muito as especialidades da minha mulher que é uma excelente chefe de cozinha.

Se pudesse encarnar uma personagem por um dia qual escolheria?

Talvez primeiro-ministro, alterava muita coisa mal que existe neste país. Continuamos a viver no Portugal dos pequeninos.

Era capaz de viver sem música?

A música faz parte do meu dia-a-dia, ouço rádio todos os dias, não vivo sem música.

Qual foi a sua maior extravagância?

Uma viagem até ao outro lado do mundo.

Quais as qualidades que mais aprecia numa pessoa?

Aprecio pessoas íntegras, que saibam estar e respeitar os outros.

Qual a promessa que fez a si próprio mais vezes no início de cada ano e que vai continuar a fazer porque ainda não conseguiu cumpri-la?

Gosto muito de exercício físico, idas ao ginásio, natação e correr, infelizmente o pouco tempo que sobra não aproveito como gostaria. No início do ano digo, este ano é que é!

Sente-se livre?

Gostaria de ter um trabalho que me desse mais liberdade. Se trabalhasse com objectos com certeza teria mais liberdade, mas com animais eles dependem de nós e temos que estar sempre presentes.

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

Tento fazer as coisas com calma de forma a não me arrepender mais tarde. Com os anos as pessoas tendem a cometer menos erros, a idade traz maturidade e com ela vamos evoluindo e melhorando a capacidade de cometer menos erros.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Há pouca coisa de que não goste e gosto de experimentar coisas diferentes. Mas uma coisa garanto: nunca comeria carne de cavalo pois os cavalos são os meus colegas de trabalho.

Quantos cafés bebe por dia? E porque os bebe?

Bebo apenas dois por dia. Ajudam-me a estar mais desperto e mais concentrado no que faço.

Tem alguma preocupação especial com o ambiente? Separa o lixo em casa, desliga as luzes quando não estão a ser necessárias, não usa o carro quando não é mesmo necessário ou tenta poupar água, por exemplo?

Vivendo em ambiente de campo e percebendo o que os Humanos já fizeram ao planeta, é óbvio que tento ter essa preocupação.

Quais são os principais problemas ambientais na sua área de residência e de trabalho? Como acha que podiam ser resolvidos?

Tenho sorte, na minha área. As pessoas são educadas e limpas, tirando por vezes algum lixo no chão, mas nada demais. No nosso local de trabalho a higiene é um dos focos principais.

Comprar roupa ou sapatos dá-lhe prazer? E gosta de fazer essas compras sozinho ou acompanhado?

Detesto ir às compras, passo anos sem o fazer. A minha mulher é a pessoa responsável pelas minhas compras e é ela que compra quase tudo o que uso.

Quando tem uma dor de cabeça toma imediatamente um comprimido ou espera que passe?

Não tenho dores de cabeça, não tomo comprimidos.

Os programas de culinária da televisão abrem-lhe o apetite? Dão-lhe vontade de cozinhar?

Não vejo programas de televisão, sempre que tenho oportunidade de ver algo, vamos à Netflix.

Deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer?

Já diziam os meus avós, nesta vida de campo o sol é o nosso relógio. E quem fez esse ditado era uma pessoa que não vivia na Era da Internet.