Rita Delgado

Já alguma vez teve de mudar um pneu do carro?

Nunca tive de mudar um pneu.

Alguma vez deu sangue?

Sim, já dei sangue várias vezes.

Qual foi a sua maior extravagância?

Não sou de extravagâncias.

Qual a sua actividade preferida?

Gosto muito de ir a uma boa corrida de toiros.

Ainda tem tempo para tomar o pequeno-almoço em casa ou toma o café ao pé do emprego?

No café, quase sempre.

Já visitou algum museu da região?

Não.

Costuma utilizar auto-estradas mesmo tendo estradas alternativas?

Sim, para evitar o pára-arranca das horas de ponta.

Que vinho acompanha com que comida?

Aprecio vinho branco para acompanhar peixe assado, não gosto de vinho tinto.

Acha que facilita a vida das pessoas o facto de estarmos sempre ligados e contactáveis?

Não. Antes não havia redes sociais e a vida acontecia!

Se pudesse ter um super poder qual escolheria?

O poder da amizade. Há tanto cinismo, tanto interesse.

Qual a qualidade que mais aprecia numa pessoa?

A qualidade que mais aprecio numa pessoa é a honestidade.

Já foi vítima de alguma burla?

Não.

Ainda há dinheiro para comer fora?

Pouco, tem de ser esticado.

O que é que faz mais falta na sua terra?

Falta mais estacionamento em Vila Franca de Xira. O pouco que há é pago.

Se lhe saísse o Euromilhões qual era a primeira coisa que fazia?

Se me saísse o Euromilhões faria uma viagem.

Concorda que os políticos usem o Facebook para responderem aos críticos?

Não, têm de responder é com acções práticas.

Vale a pena ir votar?

Sim, vale muito a pena ir votar, para poder criticar depois.

Que estação do ano prefere?

A minha estação preferida é a Primavera.

Costuma assistir a concertos de Verão?

A poucos.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

O melhor truque para manter a calma é respirar fundo, fechar os olhos e contar até 3!

O ensino do fandango devia ser obrigatório nas escolas ribatejanas?

Obrigatório não, mas ensinado sim, para manter as raízes.

Qual o objecto que nunca fica em casa?

As chaves.

Gosta de comemorar o seu aniversário? Qual o melhor presente que já recebeu?

Sim, gosto de celebrar o meu aniversário e gosto muito de receber flores.

O respeitinho é muito bonito?

É sim, mas está a perder-se muito!

Ir comprar roupa ou calçado dá-lhe prazer?

Sim, também.

Qual o seu prato preferido de bacalhau?

O meu prato favorito é bacalhau com natas.

Lembra-se da última vez que usou a bicicleta como meio de transporte?

Não me recordo.