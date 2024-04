Rui Figueiredo

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Provavelmente insectos, parece-me que não vou conseguir.

Qual o evento cultural ou desportivo mais importante na sua localidade?

Sem dúvida, o Festival da Sopa da Pedra (o mais mediático)

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional ou mudarmos o actual?

Não, este representa a nossa história.

Quais as datas importantes que costuma celebrar?

A mais importante é o Natal, que celebro juntamente com a minha família.

Tem algum segredo guardado há muitos anos que lhe tenham pedido para guardar?

Sim, sou bom ouvinte e de guardar!

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema? E lembra-se qual foi?

Lamento mas não me recordo.

Há alguma coisa que não seja cara? Dos produtos que costuma comprar qual foi o que aumentou mais?

É um facto que as coisas nos dias de hoje estão mais caras, fruto da consequências do mundo em que vivemos… mas não consigo encontrar assim nada de relevante.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Gostei muito da minha juventude e dos meus 15 anos… não me revejo nos 15 anos de hoje em dia…. agarrado ao telefone, como vejo tantos adolescentes. É importante o contacto que temos uns com os outros, na descoberta de quem somos… gostava da liberdade que tinha, de estarmos na rua… do convívio, dos amigos….

Tem algum sonho que se repita regularmente? Qual é?

Sonho que estou a viajar, pena ser só sonho.

Gosta de touradas?

Gosto muito de touradas. Sou muito aficionado!

Sabe para onde levam e o que fazem ao lixo que coloca no contentor/es?

Sim, reciclar ou tratar.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas, devia ser obrigatório algum exame?

Não, como em tudo, que haja bom senso!

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

De momento não me ocorre nada….

Algum vez comprou um desumidificador? Porquê?

Sim, achei necessário e ajudava no espaço onde anteriormente trabalhava.

Costuma mudar regularmente de operadora de telecomunicações?

Nunca mudei, sou fiel à minha operadora.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias? E se isso fosse possível, o que fazia nos restantes dias, passeava ou arranjava outro emprego?

Acho bem. Podia ser uma boa solução, muitas das pessoas vivem preocupadas em sobreviver até sexta-feira porque não gostam do que fazem… Na verdade precisamos de mais foco e tempo útil de produção no trabalho e desde que os objectivos sejam cumpridos, não vejo inconveniente nisso. Apenas acho que é necessário mais tempo de qualidade ora no trabalho, ora no lazer.

A Inteligência Artificial tem vindo cada vez mais a ser usada e recentemente até surgiram aplicações que podem ser usadas para escrever textos para jornais e trabalhos escolares. Tem alguma opinião sobre o assunto?

O desenvolvimento a esse nível está a crescer de forma assustadora. As bibliotecas passam a ser espaços onde nada acontece porque conseguimos resolver tudo através de meia dúzia de cliques. Tudo é importante, mas não nos podemos esquecer do que nos trouxe até aqui. Não é só o estar em silêncio e pesquisar sobre assuntos, mas principalmente haver comunicação entre todos e experienciar algo que se possa transmitir. Viajamos para todo o mundo através de um ecrã, mas falta ter a experiência do viver em tempo e espaço reais.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Gostei, mas não voltava. A ideia que tenho dos professores é que antigamente havia muito respeito e consideração pela presença do professor; julgo que nos dias de hoje esse respeito perdeu-se e parece que o professor não tem mais a importância que tinha.

Teve que recorrer recentemente a um serviço público (Renovar carta ou cartão do cidadão, ir a uma consulta médica, etc...) como correu?

Renovei a carta há relativamente pouco tempo e correu bem, atrás do computador foi rápido e bastante fácil e intuitivo.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Respirar fundo e contar até 10, quando chega…

Alguma vez frequentou uma praia de nudismo?

Não, mas já fui espreitar, ah!ah!ah!