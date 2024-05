Venâncio Pedro

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Respirar e não perder a objectividade.

Ainda vamos ter que trabalhar de sol a sol como antigamente?

Creio que não. Com a evolução das novas tecnologias acho que a semana de quatro dias e outras medidas serão realidade dentro em breve.

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

Gosto muito de cozinhar. Em casa quem cozinha sou eu. Também gosto muito de comer e é muito difícil indicar um único prato preferido. Escolheria qualquer prato tradicional português.

Quando se confronta com uma pessoa ignorante o que lhe apetece fazer?

Não posso dizer (risos). Tento demonstrar que é muito importante a procura do conhecimento para sermos menos ignorantes, mas é frustrante.

Quantos espelhos tem em casa? E usa-os muitas vezes?

Tenho três e só uso de manhã.

Costuma arrepender-se? Qual é o seu maior arrependimento?

Tomar decisões é difícil e pode dar azo a arrependimentos. O meu maior arrependimento talvez seja, na altura da minha entrada no mercado de trabalho, não ter iniciado a carreira de professor.

Tem algum sonho que se repita regularmente? Qual é?

Quando existe alguma coisa que me preocupa tenho tendência a sonhar com ela.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio? Tem alguma utilidade?

Cada vez há menos publicidade na caixa do correio, pelo menos onde moro. Leio alguma e é útil, no tempo frio, para acender a lareira (risos).

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas devia ser obrigatório algum exame?

Acho que não, mas devia ser obrigatório o uso de protecção para andar de bicicleta.

Concordaria com um serviço militar obrigatório?

Não concordo porque a nossa vida não é nas trincheiras, não é em guerra. É em paz. Acho que o voluntariado em qualquer instituição seria bem mais benéfico.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde?

Através da minha profissão tenho acesso à ADSE.

A guerra na Ucrânia causa-lhe alguma preocupação, ou vive o seu dia a dia sem se preocupar muito com isso?

Causa-me bastante preocupação. Eu sou uma pessoa optimista e jamais pensei que em pleno século XXI se voltaria ao que de pior existiu no século XX. Por isso, é com bastante apreensão que olho para o conflito na Ucrânia e não posso deixar de olhar a História e ficar muito preocupado.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Aproveito para falar de um problema já reportado por O MIRANTE, que é o da existência de gado bravo à solta na minha aldeia, estragando culturas agrícolas e fazendo com que as pessoas não possam desfrutar da zona circundante, através de passeios, caminhadas, etc...

Costuma mudar regularmente de operadora de telecomunicações?

Não mudo porque não existem grandes diferenças entre as diversas operadoras.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Gostei tanto da escola que não quis sair de lá e tornei-me professor (risos). Se perguntarmos a qualquer pessoa, ela lembrar-se-á, de certeza, de vários professores, seja pela sua personalidade, pelo seu sentido de humor, pela sua sabedoria e profissionalismo ou por todas essas características em conjunto.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar? Sem carro podia ter o mesmo emprego?

O meu trabalho, neste momento, fica a 7Km. Sem o carro, vivendo onde vivo, não poderia ter o mesmo emprego, pois não existem, neste momento, condições para não utilizar o carro.

Teve que recorrer recentemente a um serviço público (renovar carta ou cartão do cidadão, ir a uma consulta médica, etc...) como correu?

Fui a uma consulta médica e creio que correu bem.

Quantos cafés bebe por dia? E porque os bebe?

Bebo três cafés por dia por causa do sabor e por rotina.

Gosta de ler? Que livro tem na mesa de cabeceira?

Gosto muito de ler. Neste momento estou a ler “Viti, Vini, Vici”, do enólogo Thomaz Vieira da Cruz.