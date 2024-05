Paulo Martins

Gosta de comemorar o seu aniversário?

Todos os anos, pois sigo a linha do Vinho do Porto: cada vez melhor, cada vez mais apurado.

Custa-lhe levantar-se de manhã para ir trabalhar?

Nunca custa quando temos paixão pelo que fazemos.

Quantos cafés bebe por dia? E porque os bebe?

Bebo dois, basicamente pela companhia.

Alguma vez deu sangue?

Já dei sangue várias vezes e aproveito para desafiar todos os leitores a fazerem o mesmo, pois é uma acção que pode salvar vidas.

Costuma fazer habitualmente a separação dos lixos domésticos? Que opinião tem sobre este assunto?

Separo os lixos domésticos sempre que tenho oportunidade, tanto em casa como no trabalho. Temos de ter consciência do estado em que deixamos o planeta para os nossos filhos.

Costuma apostar na raspadinha? Tem sorte ao jogo?

Não jogo. Prefiro ter sorte ao amor!

A que petisco não resiste?

Não é tanto um petisco, mas não posso ter bolo-rei ao pé de mim.

Vale a pena ir votar?

Tenho as minhas ideias, portanto gosto sempre de ir votar para as expôr.

Para andar de bicicleta nas ruas e nas estradas devia ser obrigatório algum exame?

Exame não digo, mas sim umas aulas de cidadania para os utilizadores de bicicleta, assim como para os automobilistas, para terem mais paciência uns com os outros e refrescarem as leis em vigor.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

Um cansaço tremendo!

Ainda há dinheiro para ir a um bom restaurante?

Acredito que sim , mas tem de ser em ocasiões muito especiais.

Gosta de conduzir? Já soprou no balão?

Gosto muito de conduzir e sim, já fui solicitado a soprar em operações stop de rotina.

Alguma vez teve de mudar um pneu do carro?

Infelizmente mais do que uma vez.

Conseguia viver sem telemóvel?

Hoje em dia ninguém vive sem telemóvel devido à quantidade de aparelhos que substitui e à necessidade constante de informação.

Que estação do ano prefere?

A que está a desaparecer: a Primavera!

Já visitou alguma praia fluvial da região?

Quase todas. Sou mais adepto de praias fluviais do que marítimas.

Era capaz de viver sem música?

Para mim é impossível viver sem música. A música acompanha-me todo o dia, seja no trabalho, em casa ou no carro.

Tem ou já pensou comprar um seguro de saúde?

É algo que ando a ponderar.

Qual é o seu prato preferido de bacalhau?

Bacalhau à Gomes de Sá. Até me cresce água na boca só de o referir.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Por natureza já sou calmo em situações de imprevisto e por isso não preciso de ter nenhum truque.

Gosta de uma boa discussão?

Discussão não, mas gosto de um bom debate.

De quantas horas de sono precisa para acordar bem disposto?

Eu acordo sempre bem disposto mesmo com uma noite mal dormida.

Alguma vez pediu o livro de reclamações?

Infelizmente já, mas felizmente não foi preciso escrever porque o responsável pelo local, e ele próprio responsável pela situação, conseguiu resolver.

Quantos guarda-chuvas costuma perder num Inverno bastante chuvoso?

Nenhum, porque nunca uso guarda-chuva.