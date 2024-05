Gregory Andrade

Gosta de comemorar o seu aniversário?

Gostava mais de comemorar o aniversário quando era adolescente, agora já não ligo tanto.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema? E lembra-se qual foi?

Sim, fui ao cinema já depois da pandemia de Covid-19, mas não me lembro qual o filme.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo numa sala da região?

Vi o Richie Campbell no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira.

Há alguma coisa que considere que não esteja cara?

Não me lembro de nenhuma.

Dos produtos que costuma comprar, qual foi o que aumentou mais?

O azeite.

Se voltasse a ter 15 anos, o que faria?

Comprava Bitcoin.

Qual é o seu maior arrependimento?

Arrependo-me de não ter escutado com mais atenção o que o meu pai me aconselhava.

Quando se confronta com uma pessoa ignorante, o que lhe apetece fazer?

Ignorá-la.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas, devia ser obrigatório algum exame?

Acho que não.

Lê alguma da publicidade que lhe colocam na caixa do correio? Tem alguma utilidade?

Leio os folhetos de publicidade que me deixam na caixa de correio e por vezes têm utilidade.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Deviam ser colocados mais contentores de lixo.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias? E se isso fosse possível, o que fazia nos restantes dias, passeava ou arranjava outro emprego?

A semana de quatro dias pode ser uma boa opção para algumas áreas de trabalho, mas não para todas. Se isso fosse possível, passeava e descansava nos restantes dias.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Bacalhau e caldo verde.

De quantas horas de sono precisa para acordar bem disposta/o?

Bastam-me quatro ou cinco horas de sono para acordar bem disposto.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional ou mudarmos o actual? E o que devia ser mudado?

Não, o nosso hino nacional retrata a nossa História.

Quais as datas importantes que costuma celebrar?

O Natal e a data de aniversário da minha filha.

Tem algum segredo guardado há muitos anos, que lhe tenham pedido para guardar?

Não.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

Deitar-me no sofá.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

Não tenho nenhum truque para manter a calma quando surge um imprevisto porque sou uma pessoa calma por natureza.