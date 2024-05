Marta Martinho

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos ou Quero Namorar com um Agricultor/Agricultora, por exemplo?

Não, não gosto desse tipo de exposição pública.

Quantos cafés bebe por dia? E porque os bebe?

Bebo três a quatro cafés por dia. Gosto muito de café. É um vício, um hábito. Se não beber café fico com dor de cabeça.

Costuma praticar exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Pratico, uma modalidade muito apreciada actualmente que é “Out Training”, ou seja, treinamos ao ar livre onde o “coach” indicar, e no Inverno em espaço fechado.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema? E lembra-se qual foi?

Tenho uma vaga ideia, não me lembro do nome, só sei que foi um filme para crianças.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região?

O último espectáculo que fui ver foi um concerto na Feira de Agricultura, o ano passado.

Há alguma coisa que não seja cara? Dos produtos que costuma comprar qual o que aumentou mais?

Hoje em dia, são poucas as coisas que não são caras. Ainda existem, mas a maioria aumentou.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Aproveitava ainda mais a minha adolescência, com mais momentos com a minha família e com os meus amigos. O tempo passa muito rápido.

Costuma arrepender-se?

Quando tomo uma decisão importante não costumo arrepender-me.

Se os padres pudessem casar, a Igreja Católica beneficiava com isso?

Creio que sim, se calhar teríamos mais padres, porque apesar de terem a vocação não teriam de escolher entre ter família e dedicarem-se 100% à igreja. Acho que as duas coisas podem ser compatíveis. Jesus disse: crescei e multiplicai-vos…

Sabe para onde levam e o que fazem ao lixo que coloca no contentor/es?

Uma parte para um aterro sanitário e a outra parte para reciclagem.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas, devia ser obrigatório algum exame?

Sim, exame de consciência e civismo em alguns casos.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si, isso incomoda-a?

Não, não me incomoda.

Os políticos são todos corruptos?

Eu acredito que ainda existam políticos/homens com valores, que querem de verdade mudar o país.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Só se for o problema que existe um pouco por todo o lado, do pavimento em mau estado das estradas

Algum vez comprou um desumidificador?

Tenho dois desumidificadores porque, principalmente no Inverno, a casa ganha muita humidade, criando bolor, e isso é prejudicial à saúde. Os desumidificadores ajudam e muito.

Costuma mudar regularmente de operadora de telecomunicações?

Não, a não ser que a concorrência tenha um melhor serviço qualidade/preço.

O que pensa da possibilidade de a semana de trabalho ser de quatro dias? E se isso fosse possível, o que fazia nos restantes dias, passeava ou arranjava outro emprego?

Não me importava, teria mais tempo para desfrutar em família e dedicar-me mais aos meus filhos.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Gostei, na minha altura era tudo muito diferente do que é agora.

A que distância de sua casa fica o seu trabalho? Tem que usar carro para lá chegar? Sem carro podia ter o mesmo emprego?

Fica a 5 minutos de casa. Uso o carro porque tenho de levar as crianças à escola, mas sem carro podia ter o mesmo emprego. Podia vir de bicicleta, ou até mesmo a pé.

Alguma vez frequentou uma praia de nudismo?

Não, respeito quem gosta de praticar nudismo, mas eu pessoalmente não gosto.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Rins, até o cheiro me incomoda.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional ou mudarmos o actual? E o que devia ser mudado?

Não, o nosso hino não precisa de ser alterado em nada, faz parte da nossa história e da identidade do nosso país.

Tem algum segredo guardado há muitos anos, que lhe tenham pedido para guardar?

Não me lembro. Se me pediram ficou tão bem guardado que não me lembro.

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

Gosto muito de cozinhar e inventar, mas com o pouco tempo que tenho às vezes nem me apetece cozinhar. Os meus pratos favoritos são massas... comida italiana.