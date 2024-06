Luís Miguel Mata

Era capaz de se tornar vegetariano? Porquê?

Não. Gosto de comer bom peixe e boa carne, além de que, em termos de dietas alimentares equilibradas, estão contemplados os alimentos de origem animal.

Tem carro? Costuma fazer revisões periódicas com o mesmo?

Sim. As revisões periódicas são fundamentais para o bom funcionamento da viatura, previnem o aparecimento de problemas, permitem a detecção de pequenas avarias e, consequentemente, aumentam a longevidade das viaturas. É fundamental verificar os aspectos relacionados com a segurança, nomeadamente luzes, travões, estado dos pneus.

Acha que o sistema de justiça funciona em Portugal? Porquê?

Não da forma ideal. Há a morosidade na resolução dos processos que muitas das vezes leva a prescrições, a complexidade do sistema que permite através de recursos adiar situações por décadas, a impunidade de certos crimes e determinadas pessoas. Tudo isso leva-nos, na generalidade, a desconfiar do sistema judicial e da sua eficácia.

É adepto das redes sociais? Tem conta em alguma rede social?

Sim, tenho conta no Facebook e Instagram. As redes sociais são hoje uma realidade das sociedades desenvolvidas. Têm, como tudo, aspectos benéficos e aspectos maléficos e dependerá muito da utilização que seja dada por cada um. Afastam quem está mais próximo e aproximam quem está fisicamente mais distante.

Tem a profissão que gostaria de ter?

Sim, tenho a profissão que escolhi, na área comercial (vendas) que me permite o contacto com o público e num sector de mercado que gosto e onde as raízes familiares estão cimentadas.

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta?

Sendo uma época de festas não tenho nenhuma que seja de presença “obrigatória”, vou às festas quando a oportunidade se proporciona. No entanto, já a presença na FNA acaba por ser tradição e a essa, sim, não falto.

Quem lhe contava histórias quando era criança?

Os meus pais, o meu irmão, os meus avós.

Fazem falta mais mulheres na política?

Na política, sejam homens ou mulheres, fazem falta pessoas capazes, sérias, honestas, rigorosas e acima de tudo que tenham como princípio “servir o País e não, servir-se do País”. Na política, já existem muitas mulheres, podem é não estar em funções de destaque e não ter a notoriedade de outros, mas vão conquistando o seu lugar.

O que sente quando vê pessoas a pagar promessas de joelhos em Fátima?

Respeito. É uma questão de Fé, crença, devoção e esperança

Qual a sua actividade preferida?

Adoro viajar, passear, conhecer novas regiões , pessoas, hábitos, tradições, culturas, gastronomia. Mas gosto muito de estar tranquilo no meu canto a ver televisão. Aí consigo desligar e recarregar baterias para o dia seguinte

Gostaria de viver numa cidade sem semáforos nem sinais de trânsito?

Sim, seria sinónimo de que as pessoas conseguiam viver em sociedade, que se sabiam respeitar e que não precisariam de elementos externos para normalizar e regrar as suas condutas.

Sabe algum refrão de uma cantiga do Quim Barreiros? Qual?

Recordo-me de um refrão que ouvia variadas vezes em Évora, nos anos de 1994/95: “Foi picada de enfermeiro, foi picada de enfermeiro”.

Devia haver mulheres a arbitrar jogos de futebol da primeira liga? Porquê?

Sim. Como na politica e em todas as actividades da sociedade, devemos olhar para as capacidades e competências e não ao género.

Costuma fazer exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Não, o que faço são algumas caminhadas mas esporadicamente

Se houver reencarnação, o quê ou quem gostaria de ser na próxima vida?

Se houvesse reencarnação gostaria de ser um animal, e aí seriam várias as opções: cão - pelo carinho, afecto, pela amizade que se cria reciprocamente entre o animal e os donos; águia – pela sua liberdade, por poder voar sem restrições, sem estar condicionada por medos.

Quando andava na escola gostava mais de português ou de matemática?

Gostava mais de português, ainda que não fosse das minhas disciplinas preferidas, como por exemplo história, filosofia, geografia.