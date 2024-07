Tiago Pereira

Gostava de participar num programa tipo Casa dos Segredos?

Não, este tipo programas não me cativa.

O que é que lhe provoca um sono irresistível?

Passar o dia com a família e a falar sobre a vida, e chegar a casa e percebermos o quanto as pessoas nos fazem falta e o conforto que elas nos transmitem.

Quantos cafés bebe por dia? E porque os bebe?

Bebo dois cafés por dia. São indispensáveis na minha vida, sem eles parece que o dia nem corre bem.

Costuma praticar exercício físico? Em casa ou no ginásio?

Habitualmente não pratico exercício nem em casa nem no ginásio.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

O truque para manter a calma é saber que existe solução para tudo e que por vezes é mais fácil não responder ao imprevisto de forma temperamental.

Lembra-se da última vez que viu um filme numa sala de cinema? E lembra-se qual foi?

Uma vez que existem cada vez mais plataformas digitais, não me recordo a ultima vez que fui ao cinema.

Já foi ver algum concerto ou espectáculo a uma sala da região?

Ainda não fui assistir a nenhum espectáculo numa sala da região.

Há alguma coisa que não seja cara? Dos produtos que costuma comprar qual foi o que aumentou mais?

Está tudo caro e, cada vez mais, os preços dos produtos estão inflacionados. Sendo eu grande aficionado de uma boa grelhada, posso dizer que certos cortes de carne de vaca subiram mais de dobro nestes últimos anos.

Se voltasse a ter 15 anos o que fazia?

Se voltasse a ter 15 anos iria tomar as mesmas decisões que tomei. O passado é algo importante e que nos molda na pessoa que somos.

Costuma arrepender-se?

Não.

Se os padres pudessem casar a Igreja Católica beneficiava com isso?

Sendo ateu não me posso pronunciar relativamente ao tema.

O boxe é um desporto?

Sim, o boxe é um desporto que noutros países movimenta milhões de pessoas para assistir.

Para andar de bicicleta nas ruas e estradas, devia ser obrigatório algum exame?

Não, no meu ver apenas as novas e-bikes e trotinetas eléctricas deviam ter obrigatoriedade, não só de um exame, mas também de um seguro contra terceiros.

Se estiverem duas pessoas do mesmo sexo a namorar num local público perto de si, isso incomoda-o/a?

Cada pessoa deve ser livre para amar quem quiser e a nossa sociedade, felizmente, cada vez tem menos preconceito relativamente a este tema.

Os políticos são todos corruptos?

Os políticos apenas fazem o que a nossa sociedade deixa, visto que se existisse um sistema judicial correcto, certas atitudes tomadas seriam julgadas de forma exemplar, já que estão a fornecer um serviço público pago por toda a sociedade.

Qual o problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo na zona onde mora?

Falta sinalética na estrada, bem como a visão obstruída pelo mato em torno da estrada, que apenas é cortado uma ou duas vezes por ano.

Gostou de andar na escola? E com que ideia, em geral, ficou dos seus professores?

Sim, gostei de andar na escola.

Alguma vez frequentou uma praia de nudismo?

Não, nunca fui a nenhuma.

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem?

Não comia moelas, nem que me pagassem.

Subscrevia uma proposta para termos outro hino nacional ou mudarmos o actual? E o que devia ser mudado?

Não acho necessário mudarmos o nosso hino.

Quais as datas importantes que costuma celebrar?

Data de nascimento do meu filho e de familiares directos.

Alguma vez pediu um livro de reclamações? Qual o motivo?

Nunca tive necessidade de tal.

Vale a pena ir votar?

Claro que sim, só podemos mudar a nossa sociedade se formos activos nela e dermos a nossa votação

Gosta de cozinhar? Qual o seu prato preferido?

Sim, cozinhar foi algo que sempre gostei de fazer e é uma forma de descomprimir do dia de trabalho, não existindo um prato preferido.